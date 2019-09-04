خطير.. الإمارات تسعى لشراء غازات سامة واستخدام براميل متفجرة باليمن بمساعدة سوريّة!
كشف حساب “بدون ظل” الشهير بموقع “تويتر” –والذي يعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي- عن ان الإمارات تنوي شراء غازات سامه ستوجه ضد الشعب اليمني.
وحذّر “بدون ظل” من “كارثة إنسانية” قد يشهدها اليمن، كاشفاً عن أن قيادت عسكرية إماراتية استضافت قيادات عسكرية سورية رفيعة المستوى خلال الأيام الماضية؛ بهدف شراء غازات سامة ستوجه ضد الشعب اليمني، ومعرفة كيفية استخدام البراميل المتفجرة لإلقائها على الجيش اليمني.
كارثه انسانيه ، قيادتنا العسكريه استضافت— بدون ظل (@without__shadow) September 3, 2019
قيادات عسكريه سوريه رفيعة المستوى خلال
الايام الماضيه ، بهدف شراء غازات سامه ستوجه ضد الشعب اليمني ، ومعرفة كيفية
استخدام البراميل المتفجرة لالقائها على الجيش اليمني.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.