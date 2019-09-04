القوات الاماراتية
القوات الاماراتية
الهدهد

خطير.. الإمارات تسعى لشراء غازات سامة واستخدام براميل متفجرة باليمن بمساعدة سوريّة!

كتب وطن
0

كشف حساب “بدون ظل” الشهير بموقع “تويتر” –والذي يعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي- عن ان الإمارات تنوي شراء غازات سامه ستوجه ضد الشعب اليمني.

 

وحذّر “بدون ظل” من “كارثة إنسانية” قد يشهدها ، كاشفاً عن أن قيادت عسكرية إماراتية استضافت قيادات عسكرية سورية رفيعة المستوى خلال الأيام الماضية؛ بهدف شراء غازات سامة ستوجه ضد الشعب اليمني، ومعرفة كيفية استخدام لإلقائها على الجيش اليمني. 

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019. 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

من “إمارات الخير” لـ”إمارات الشر والدم”.. هكذا دمر شيطان…

الهدهد

“رداحة الإمارات” مريم الكعبي “تردح” لـ”قطر” بعدما…

الهدهد

#مقاطعة_طيران_الإمارات يتصدر تويتر.. اليمنيون ردوا الصاع لعيال زايد وخسائر فادحة…

الهدهد

“شاهد” محلل عسكري سعودي يفضح “سكاي نيوز” الإماراتية ويصفها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.