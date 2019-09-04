جمال ريان يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان بعد هذا السؤال له: “لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة”

كشف الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، تفاصيل الخلاف بينه وبين حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، معتبراً اعتذاره عن الصور الجنسية المفبركة له ولوالده غير مقبول.

وأضاف ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له: اين قتلة المبحوح ؟ ).

وقال إن اعتذاره ” لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة “لدي الدليل والقضاء بيننا “.

الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له:اين قتلة المبحوح ؟ اما اعتذاره لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة "لدي الدليل والقضاء بيننا " @Dhahi_Khalfan #الامارات #الخليج #قطر #الارزن #السعودية #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/zmuNBxnPOR — جمال ريان (@jamalrayyan) September 3, 2019

وكان ضاحي خلفان نشر تغريدة اعتذر فيها عما بدر منه من اساءة لـ”الاخوان المسلمين، وعزمي بشارة وفيصل القاسم وجمال ريان”، ولكل ما أسماهم التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات”.!

وسببت قناة الجزيرة والعاملين فيها “عقدة نفسية” لضاحي خلفان، الذي دائما ما يهاجمها في تغريداته بسبب انفراداتها خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء.

وفي تغريدة تعكس أخلاقه وأخلاق من يحركه، دون “خلفان” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”فيه بشر يجيبون رداحات مثل فيصل القاسم وعزمي بشارة وجمال ريال …ويوظفونهم لشتيمة جيرانهم غير الحمدين؟؟؟”