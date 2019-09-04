جمال ريان يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان بعد هذا السؤال له: “لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة”
كشف الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، تفاصيل الخلاف بينه وبين حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، معتبراً اعتذاره عن الصور الجنسية المفبركة له ولوالده غير مقبول.
وأضاف ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له: اين قتلة المبحوح ؟ ).
وقال إن اعتذاره ” لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة “لدي الدليل والقضاء بيننا “.
الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له:اين قتلة المبحوح ؟ اما اعتذاره لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة "لدي الدليل والقضاء بيننا " @Dhahi_Khalfan #الامارات #الخليج #قطر #الارزن #السعودية #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/zmuNBxnPOR— جمال ريان (@jamalrayyan) September 3, 2019
وكان ضاحي خلفان نشر تغريدة اعتذر فيها عما بدر منه من اساءة لـ”الاخوان المسلمين، وعزمي بشارة وفيصل القاسم وجمال ريان”، ولكل ما أسماهم التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات”.!
وسببت قناة الجزيرة والعاملين فيها “عقدة نفسية” لضاحي خلفان، الذي دائما ما يهاجمها في تغريداته بسبب انفراداتها خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء.
وفي تغريدة تعكس أخلاقه وأخلاق من يحركه، دون “خلفان” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”فيه بشر يجيبون رداحات مثل فيصل القاسم وعزمي بشارة وجمال ريال …ويوظفونهم لشتيمة جيرانهم غير الحمدين؟؟؟”
فيه بشر يجيبون رداحات مثل فيصل القاسم وعزمي بشارة وجمال ريال …ويوظفونهم لشتيمة جيرانهم غير الحمدين؟؟؟— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 26, 2018
الاخ جمال ريان ماشاء الله عليك لا يهمك هالامعة الشامبانزي ممثل عن دولة القراصنة والتي كانت من ضمن الاراضي العمانية قديما ارجو من الله ان يوفقك انت وقناة الجزيرة العربية والانجليزية نحن الاميركان من اشد المعجبين لقناة الجزيرة لمصداقيتها وعدم انحيازها لاي جهة حتي القنوات الاميركية والقنوات العالمية لا تعتمد الا قناة الجزيرة ضمن احسن القنوات عالميا باعتراف العالم اجمع ودمتم….
…قد يسمح (الانسان) للشيطان الرجيم الذي يبقى العدو الأكبر والأخطر للانسان…لأعتبارات(انسانية أو آدمية) ..لكن أن تسمح للماء المهـــين (ضاحي خلفان) فهذا اعتداء صريح على المبادئ الانسانية وأقرب الى الشرك بالله…ا…