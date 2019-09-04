جمال ريان يسخر من عضلات ضاحي خلفان
جمال ريان يسخر من عضلات ضاحي خلفان
الهدهد

جمال ريان يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان بعد هذا السؤال له: “لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة”

كتب خاص "وطن"
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كشف الاعلامي الفلسطيني، ، تفاصيل الخلاف بينه وبين حارس بارات ، ضاحي خلفان، معتبراً اعتذاره عن الصور الجنسية المفبركة له ولوالده غير مقبول.

 

وأضاف ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له: اين قتلة المبحوح ؟ ).

 

وقال إن اعتذاره ” لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة “لدي الدليل والقضاء بيننا “.

 

وكان ضاحي خلفان نشر تغريدة اعتذر فيها عما بدر منه من اساءة لـ”الاخوان المسلمين، وعزمي بشارة وفيصل القاسم وجمال ريان”، ولكل ما أسماهم التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات”.!

 

وسببت قناة الجزيرة والعاملين فيها “عقدة نفسية” لضاحي خلفان، الذي دائما ما يهاجمها في تغريداته بسبب انفراداتها خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء.

 

وفي تغريدة تعكس أخلاقه وأخلاق من يحركه، دون “خلفان” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”فيه بشر يجيبون رداحات مثل فيصل القاسم وعزمي بشارة وجمال ريال …ويوظفونهم لشتيمة جيرانهم غير الحمدين؟؟؟”

 

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  1. زرقاء اليمامة الاميركية يقول

    الاخ جمال ريان ماشاء الله عليك لا يهمك هالامعة الشامبانزي ممثل عن دولة القراصنة والتي كانت من ضمن الاراضي العمانية قديما ارجو من الله ان يوفقك انت وقناة الجزيرة العربية والانجليزية نحن الاميركان من اشد المعجبين لقناة الجزيرة لمصداقيتها وعدم انحيازها لاي جهة حتي القنوات الاميركية والقنوات العالمية لا تعتمد الا قناة الجزيرة ضمن احسن القنوات عالميا باعتراف العالم اجمع ودمتم….

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  2. ابوعمر يقول

    …قد يسمح (الانسان) للشيطان الرجيم الذي يبقى العدو الأكبر والأخطر للانسان…لأعتبارات(انسانية أو آدمية) ..لكن أن تسمح للماء المهـــين (ضاحي خلفان) فهذا اعتداء صريح على المبادئ الانسانية وأقرب الى الشرك بالله…ا…

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