شعار مونديال قطر
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أكثر من 15 مليون بحث على كلمة” قطر” بمحركات “جوجل” خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم

كتب وطن
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أثارت الإعلامية الأردنية المنضمة لشبكة قنوات الجزيرة حديثا، جنون كتائب الذباب الإلكتروني بعد تغريداتها عن وشعار مونديال 2022 ما تسبب في هجوم كبير عليها من قبل هذه الكتائب التي تدار من الرياض.

 

“الفارس” وفي تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) كشفت أن هناك أكثر من ١٥ مليون بحث على كلمة” قطر” في محركات البحث google تمت خلال اول ساعة من اعلان شعار كأس العالم 2022 بالأمس.

 

 

وظهرت علا الفارس على شاشة الجزيرة أمس، الثلاثاء، على الهواء مباشرة مع شبكة مراسلي القناة لتغطي إطلاق #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢   كأس العالم في ثلاث ٍ وعشرين دولة حول العالم بحدث مهيب أثار اهتماما واسعا أمس.

 

 

وأزاحت قطر الستار رسميا عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في عام 2022.

 

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار “مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي”.

 

وأوضح أن “العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.

 

وكان العرض القطري لاستضافة المونديال قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.

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