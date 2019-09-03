“شاهد” نتنياهو مُعجب جدا بصهيونية “وزير التغريد الإماراتي وبرميل البحرين”.. أثنى عليهما بشدة في اجتماع رسمي

أبدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعجابه بوزيري خارجية الإمارات والبحرين، ورحب بتصريحات لهما نددا فيها بعدوانية حزب الله بعد قصفه قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو -في تصريحات أدلى بها في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته- إن وزيري خارجية البحرين والإمارات نددا أيضا بعجز الدولة اللبنانية التي تتيح لمنظمة “إرهابية” مثل حزب الله العمل من داخل أراضيها ضد إسرائيل.

تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: ترحيب بإدانة البحرين والإمارات حزب الله، تعقيب على الهجوم الذي شنه حزب الله وتحديد الأهداف الاستراتيجية لصد إيران ووكلائها. pic.twitter.com/jwugR2kb1y — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 3, 2019

وأضاف أن ذلك يدلل على تغير جوهري يجري في الشرق الأوسط، حيث بدأ العالم العربي أيضا يعي أن “العدوانية الإيرانية” خطرة على المنطقة كلها.

ودعا “الدول الأخرى” للوقوف ضد عدوانية إيران وتوابعها، حسب تعبيره. ووجه نتنياهو شكرا خاصا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو على قرارهما إخراج البنك الذي يزود حزب الله بالمال وإدخاله في قائمة العقوبات.

وحدد نتنياهو ثلاثة أهداف مركزية لجيشه وقوات الأمن هي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية، ومنعها من تزويد “توابعها” خاصة حزب الله وآخرين بأسلحة دقيقة تشكل خطرا على إسرائيل، ومنع طهران وأتباعها من التمركز قريبا من الحدود مع إسرائيل.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال عن جهود تبذل لعقد لقاء ثلاثي بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا في القدس، على غرار اجتماع مستشاري الأمن القومي للدول الثلاث الذي استضافته إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.