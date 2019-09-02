فيديو| ماذا فعلت الجماهير السودانية بلاعبي فريق الوصل الإماراتي؟!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصور من مباراة فريقي الوصل الإماراتي والهلال السوداني، التي انتهت يوم الجمعة ضمن تصفيات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وانتهت بصعود الوصل لدور الـ 16 رغم خسارته.

احداث مؤسفة وجماهير الهلال تحصب الملعب بالحجارة وتصيب احد لاعبي #الوصل_الاماراتي pic.twitter.com/ML9DBtwLqu — أخبار السودان (رياضة) (@sudansports4all) August 30, 2019

وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع اعتداء بالضرب والسب من جماهير الهلال السوداني على لاعبي الوصل الإماراتي، بعد خروج فريقهم من البطولة.

شنو هذا يا وصلاوية يا معرصين اليس فيكم مشجع عاقل 😂😂😂#الوصل_الهلال pic.twitter.com/OiDQ7wXrJA — gedo abd alwhab (@AlwhabGedo) September 2, 2019

كما أظهرت مقاطع أخرى وصول الاعتداء على الاستديو التحليلي لقناة “أبوظبي” الرياضية بالملعب.

ابلغ رد بس العيب موفيكم في لعيبتنا الخرا الرمم #الهلال_الوصل pic.twitter.com/YbQu1LoG4I — عبدالرحمن Abdelraman 🇸🇩🏹⚖👑✌ (@abdo61200) August 31, 2019

وبعد المباراة أمر حمدان بن محمد بن راشد بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة فريق الوصل من السودان إلى أرض الإمارات.

#حمدان_بن_محمد بن راشد يأمر بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة فريق #الوصل من السودان إلى أرض الوطن#الوصل_الهلال#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/vbHy1aJ0fs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2019

من جانبه أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أنهم قاموا وبناء على توجيهات رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد بإرسال خطاب إعتذار إلى الاتحاد العربي، والاتحاد الاماراتي، ونادي الوصل عن الاحداث التي صاحبت مباراة الهلال والوصل.

السان ده داخل يعمل شنو يعني

يعني لا عندنا كورة لا اخلاق رياضية😔

اللهم طور كورتنا 😭♥️😓#الهلال_الوصل pic.twitter.com/VdKBF8Znj2 — الوسيم اب جلحة 😋 (@askBinHatim) August 30, 2019

كما تقدم مشجعون سودانيون بالاعتذار عما بدر من مشجعي نادي الهلال تجاه لاعبي الوصل، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون الشعب السوداني.

بينما استنكر آخرون استياء الإماراتيين من هذه الأحداث، وهم نفسهم فعلوا ذلك وأكثر قبل ذلك مع لاعبي النصر السعودي في كأس الخليج.

الامارتين عملو فيها مخلوعين!!

دا جمهور الوصل في مبارة النصر السعودي في كاس الخليج اقتحم الملعب و ضرب الجهاز الطبي لفريق النصر !! #الوصل_الهلال pic.twitter.com/RqW0trGhk3 — omer (أسسوا للحب بينكم) (@omer19522685) August 31, 2019

تذكرت معاناة بعثة النصر السعودي في ملعب زعبيل (الامارات) ضد الوصل #الوصل_الهلال pic.twitter.com/1qYmClUf3M — Who I’m (@WhoIm89350711) September 1, 2019

وذكر البعض أيضا بما فعلته جماهير المنتخب الإماراتي مع لاعبي منتخب قطر في اللقاء الذي جمعهم في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2019، واعتداء الجماهير الإماراتية على لاعبي قطر.

كما تدين تدان جماهير الهلال السوداني يرمون الوصل الإماراتي باالأحذيه 👇 pic.twitter.com/nyaFQlDyu5 — خالد بن حمد العطيه (@gaqa1976) September 2, 2019

ما اشبه اليوم بالامس يالاماراتي قبل لا تسب جماهير الهلال سب نفسك يوم رجعتو الي دايركم حافين في ليلة سقوطكم امام قطر نحن كسودانيين لا يمثلونا بعض الجماهير المتعصبة.

و كما قال المثل اذ بيتك من زجاج لا تحدف بالحجارة



#الهلال_الوصل pic.twitter.com/IVb4lqfRRH — My car store SD (@mycar_sud) August 30, 2019