فيديو| ماذا فعلت الجماهير السودانية بلاعبي فريق الوصل الإماراتي؟!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصور من مباراة فريقي الوصل الإماراتي والهلال السوداني، التي انتهت يوم الجمعة ضمن تصفيات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وانتهت بصعود الوصل لدور الـ 16 رغم خسارته.
وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع اعتداء بالضرب والسب من جماهير الهلال السوداني على لاعبي الوصل الإماراتي، بعد خروج فريقهم من البطولة.
كما أظهرت مقاطع أخرى وصول الاعتداء على الاستديو التحليلي لقناة “أبوظبي” الرياضية بالملعب.
وبعد المباراة أمر حمدان بن محمد بن راشد بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة فريق الوصل من السودان إلى أرض الإمارات.
من جانبه أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أنهم قاموا وبناء على توجيهات رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد بإرسال خطاب إعتذار إلى الاتحاد العربي، والاتحاد الاماراتي، ونادي الوصل عن الاحداث التي صاحبت مباراة الهلال والوصل.
كما تقدم مشجعون سودانيون بالاعتذار عما بدر من مشجعي نادي الهلال تجاه لاعبي الوصل، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون الشعب السوداني.
بينما استنكر آخرون استياء الإماراتيين من هذه الأحداث، وهم نفسهم فعلوا ذلك وأكثر قبل ذلك مع لاعبي النصر السعودي في كأس الخليج.
وذكر البعض أيضا بما فعلته جماهير المنتخب الإماراتي مع لاعبي منتخب قطر في اللقاء الذي جمعهم في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2019، واعتداء الجماهير الإماراتية على لاعبي قطر.