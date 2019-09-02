“شاهد” خبير عسكري سعودي: قصف إسرائيل للبنان “حق مشروع” ولا يمكن لأحد أن يلومها

أثار الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد تصريحاته الأخيرة التي زعم فيها أن هجوم إسرائيل على لبنان وقصفه حق مشروع لها بزعم أنها تحمي حدودها.

وزعم “القبيبان” في مداخلة فضائية له:”إسرائيل وجدت دول هشة تتبع لايران دول جالسة ترتمي في حضن طهران فأرادت أن تحمي حدودها وأنا من وجهة نظري هذا حق شرعي لها لحماية الحدود”

وتابع الخبير السعودي أنه نظرا للتدخل السافر الإيراني في المناطق العربية والذي أدخل المنطقة في فوضى “مما جعل إسرائيل تسرح وتمرح في المنطقة بينما الزعماء العرب يتباكون لأن إسرائيل تتدخل في شؤوننا ونسوا أنهم سمحوا لدولة تعمل على تدمير المنطقة بحجة أنها دولة إسلامية وهذا بحد ذاته فوضى لم تشهدها المنطقة من قبل”.

ويأتي التصعيد الحالي على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على خلفية إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، ردا على هجوم نفذته إسرائيل بطائرتين مسیّرتین مفخختين الأحد الماضي على ضاحية بيروت الجنوبية المعروفة بأنها معقل رئيسيي للحزب.

وسبق ذلك غارات إسرائيلية على عدة مواقع في العراق وسوريا تابعة لمن وصفتهم تل أبيب بأذرع إیران في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها، أن باريس كثفت اتصالاتها في منطقة الشرق الأوسط بهدف تفادي التصعيد على الحدود في جنوب لبنان.

وقالت واشنطن إنها قلقة من تصاعد التوتر بين الجانب الاسرائيلي وحزب الله اللبناني، وأضاف الجانب الأمريكي أنه حذر الحزب من اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التأثير على الأمن اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن القتال على الحدود اللبنانية قد انتهى بعد أن أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، يوم الأحد، ردا على ما قال إنه استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين دون طيار، الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحزب أطلق صواريخ باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، دون وقوع ضحايا.