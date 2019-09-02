حساب عُماني شهير يلجم مغرداً إماراتياً زعم وجود اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان لتمكين الحوثيين من كل اليمن مقابل هذه المنطقة

زعم مغرد إماراتي حصوله على تسريبات استخباراتية، تكشف تفاصيل اتفاق جرى بين إيران وسلطنة عُمان، يقضي بمنح الأولى الثانية السيطرة على المهرة اليمنية، مقابل تمكين جماعة أنصار الله “الحوثيين” من حكم كل اليمن.

وأضاف المغرد الاماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”، أن التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي- حسب قوله- جعل من احلام من أسماهم “كهنة قم” واتباعهم مجرد اوهام وحشرهم في جبال الشمال رغم منحهم الجنسية لشخصيات المهرة “!

التسريبات الاستخباراتية

النظام الايراني وعد الحلفاء #مسقط منحهم السيطرة على #المهرة، مقابل تمكين #مليشيا_الحوثي من حكم كل #اليمن

لكن #التحالف_العربي & #المجلس_الانتقالي_الجنوبي

جعل من احلام #كهنة_قم واتباعهم مجرد اوهام وحشرهم في جبال الشمال..

رغم منحهم الجنسية لشخصيات #المهرة — HD007🇦🇪 (@HDUAE007) September 2, 2019

رد الحساب العماني الشهير الشاهين، على هذيان المغرد الاماراتي، واصفاً تسريباته بـ”حفاضات بامبرز”، قائلاً له في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اخي الكريم عندما لا تكون مثبتة بإحكام لكن لا بأس فقد بذلتم جهدكم ولو أن النتائج لا ترقى المطلوب بوصفكم كيان يعشق الفشل ).

وأضاف :” أولا : المهرة يمنية وستظل يمنية ولو جئتم فوق مبز بجيوش الرومان والاغريق. وستظل يمنية في بلد شقيق يهمنا أمنه واستقراره الذي خربتموه.

هذه تسريبات حفاضات بامبرز اخي الكريم عندما لا تكون مثبتة بإحكام لكن لا بأس فقد بذلتم جهدكم ولو أن النتائج لا ترقى المطلوب بوصفكم كيان يعشق الفشل.

أولا : المهرة يمنية وستظل يمنية ولو جئتم فوق مبز بجيوش الرومان والاغريق. وستظل يمنية في بلد شقيق يهمنا أمنه واستقراره الذي خربتموه https://t.co/8DR8IDBEro — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 2, 2019

ثانيا والكلام للشاهين..” مصالح عمان مع الخليج أكبر بكثير من مصالح الكيان الكونفدرالي مع ايران (الامبراطورية الفارسية + الجزر الثلاث + رأس الخيمة) ومحاولات تقسيم الدول الأقرب بمعاونة دول ابعد هي مهمتكم وصنعتكم التي تجيدونها فمن لا يجيد البناء يستلذ بالهدم “.

ثانيا: مصالح عمان مع الخليج أكبر بكثير من مصالح الكيان الكونفدرالي مع ايران (الامبراطورية الفارسية + الجزر الثلاث + رأس الخيمة) ومحاولات تقسيم الدول الأقرب بمعاونة دول ابعد هي مهمتكم وصنعتكم التي تجيدونها.

فمن لا يجيد البناء يستلذ بالهدم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 2, 2019

وزاد قائلاً :” قواعد اللعبة تغيرت، وانتم الان تسيرون بانحسار المد من الهجوم إلى الدفاع فأكثروا من تفصيل العبايات 😉 يا فرسان الاتحاد وجيشه الإلكتروني فلكم في حصن خنور عبرة ودروس “.

قواعد اللعبة تغيرت

وانتم الان تسيرون بانحسار المد من الهجوم إلى الدفاع

فأكثروا من تفصيل العبايات 😉 يا فرسان الاتحاد وجيشه الإلكتروني

فلكم في حصن خنور عبرة ودروس — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 2, 2019

وأثار التواجد الاماراتي والسعودي، في المهرة غضب سلطنة عُمان، وتصدع في العلاقة مع كلاً من الرياض وأبوظبي، حسبما يقول خبراء ودبلوماسيون أجانب، وفق ما نقلت صحيفة الانبدندنت البريطانية،

وترى مسقط في سيطرة السعودية على جارتها المهرة تهديدا، خصوصا أن هناك امتدادا للقبائل العمانية والمهرية عبر الحدود.

وحذر الخبراء من أن عمان، التي وصفت مرة بسويسرا العالم العربي لحياديتها في نزاعات المنطقة، بدأت بنقل الدعم للجماعات المرتبطة بها، وعبر دبلوماسيون بريطانيون في مقابلة مع الصحيفة عن قلقهم من دخول مسقط في حرب الوكالة المعقدة.

وبدأ السعوديون ببناء خمس قواعد عسكرية في المهرة، بعضها تحت الإنشاء، بالإضافة إلى عشرين نقطة عسكرية، حسب بعض السكان المحليين الذين عبروا عن غضبهم واتهموا السعودي بالاستيلاء على أراضيهم.

ودافع السعوديون عن تحركاتهم قائلين إن أسلحة ثقيلة تم نقلها عبر البحر أو الحدود مع عمان إلى المتمردين الحوثيين الذين يوجهون صواريخهم وطائراتهم المسيرة ضد السعودية، ووصلت حتى العاصمة الرياض. !