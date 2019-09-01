عبدالله بن زايد يدافع عن “الساقط” المزروعي ويرد على حاكم دبي: “الردح” لأجل الوطن مهمة نبيلة

فيما اعتبره ناشطون هجوم غير مباشر من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، على حاكم دبي محمد بن راشد، رد الأول على رسائل الأخير التي هاجم فيها المغردين الإماراتيين الذين يسيؤون للدولة في إشارة للمغرد البذيء حمد المزروعي.

وقال “ابن زايد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ردا على انتقادات محمد بن راشد لهؤلاء المغردين بشكل غير مباشر:” التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكراً محمد بن راشد”.

التغريد من أجل الوطن

يزيده و لا ينقصه

يبنيه و لا يهدم ما تم بناؤه

التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة

نؤديها بأخلاق عالية

وبعقلانية تعكس تحضرنا

بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب …

شكرا محمد بن راشد — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 1, 2019

وفي مجموعة رسائل للمواطنين والمواطنات في الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد، قال “ابن راشد” أمس إنه لن يسمح أن “يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب.”

وتابع: ” العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.”

وأضاف حاكم دبي:”لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم.”

وأكد أن صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

ووفق نشطاء، فإن محمد بن راشد يقصد في رسالته كلا من قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، اللذين أثارت تغريداتهما الأخيرة الكثير من الجدل بهجومهما على عدد من الدول العربية.

تعرف حمد المزروعي وضاحي خلفان …



هم وجه الامارات الحقيقي …



انتهى #الدولة_الاماراتيه_داعش #مذبحه_الارهاب_الامارتي #الامارات_تقصف_الشرعيه — سلمان القرشي 🇾🇪 (@LG36210634) September 1, 2019

وهل هذا من الاخلاق العالية ؟!!

تشبيه رئيس بلد عربي شقيق بهذه الأوصاف ، ام ان "الكعل والكعلة"من صميم أخلاقكم ؟!!!

محمد بن راشد @HHShkMohd رجل دولة 👍 pic.twitter.com/H42dYC2Qsj — حمد لحزّمي🇾🇪 (@la7zmii) September 1, 2019

وزادت مؤخرا بذاءات المغرد الإماراتي حمد المزروعي الذي يصفه ناشطون بأنه (لسان ابن زايد على تويتر) وخوضه في أعراض مخالفيه، لدرجة هجوم الإماراتيين أنفسهم عليه مطالبين بضرورة وقفه حيث إنه بات يمثل إساءة كبيرة جدا بحق الإمارات وشعبها.

وكانت آخر حملات هذا الغرد الإماراتي البذيء ضد سلطنة عمان وسلطانها سعيد بن قابوس، حيث تطاول عليه هو ووزير الخارجية يوسف بن علوي ما دفع عُمانيون لشن هجوم عنيف على الساقط “المزروعي”.