محمد بن سلمان - بشار الأسد
محمد بن سلمان - بشار الأسد
الهدهد

“مجتهد” يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان و بشار الأسد

كتب وطن
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كشف المغرد الشهير “” عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجّه وزارة الخارجية السعودية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع.

كما وجّه “بن سلمان” الوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دمشق.

وأكد “مجتهد” أنه خلافا لما يعتقد الكثير فلا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات تجاه .

جديرٌ بالذّكر أنه في شهر ديسمبر عام 2018 أعادت الحليف الأول للسعودية فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لسبع سنوات.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، قد طلبت في شباط/فبراير 2012 من سفرائها مغادرة دمشق، متهمة إياها بارتكاب “مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل” في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة قبل تحولها نزاعا مدمرا.

وعلقت جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا فيها.

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