صحافي يمني يدعو الجيش لسحب جنوده من الحد الجنوبي للسعودية وترك المملكة تواجه الحوثيين وجها لوجه

دعا الصحافي اليمني المعروف سمير النمري، قوات الجيش الوطني للانسحاب من الحد الجنوبي للسعودية وترك المملكة تواجه الحوثيين وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستغير موازين الحرب لصالح الشرعية إن نُفذت.

وقال “النمري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”شيء واحد يمكن أن تفعله الشرعية اليمنية وسيغير موازين الحرب لصالحها: سحب جنودها من الحد الجنوبي للسعودية وترك المملكة تواجه الحوثيين وجها لوجه.”

شيء واحد يمكن أن تفعله الشرعية اليمنية وسيغير موازين الحرب لصالحها:



سحب جنودها من الحد الجنوبي للسعودية وترك المملكة تواجه الحوثيين وجها لوجه.



استمرار بقاء اكثر من 30 الف جندي يدافعون عن السعودية وصمة عار على كل قائد يمني. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) August 31, 2019

وشدد على أن استمرار بقاء أكثر من 30 الف جندي يدافعون عن السعودية “وصمة عار على كل قائد يمني.” حسب وصفه.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قال، الخميس، إن الإمارات تدعم المجلس الانتقالي في جنوب اليمن سعيا لتقسيم البلاد، وطالب قيادات السعودية بالتدخل لوقف هجوم الإمارات على قوات الحكومة والمدنيين في عدن وأبين.

وأضاف هادي في كلمة متلفزة تعليقا على التطورات الأخيرة بعد قصف الإمارات مواقع للجيش اليمني في عدن وأبين، أن الإمارات استغلت الظروف الحالية التي يمر بها اليمن لتسلط هذه المليشيات ضد مؤسسات الدولة الشرعية، سعيا لتنفيذ أجندتها في تقسيم اليمن.

ويرى محللون أن موقف الرياض سلبي وفي الغالب متواطئة من الإمارات سرا، وما يحدث مخطط جديد أعد له “مبس ومبز”.

وأوضح الرئيس اليمني الموجود في الرياض أن “الجيش الوطني يواجه المليشيات الحوثية والتمرد المسلح الذي يستهدف الشرعية الدستورية والهوية اليمنية، والذي قامت به مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذي نصب نفسه ظلما وعدوانا وبالقوة المسلحة ممثلا لأبناء الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية، ولا يزال يرتكب أبشع الجرائم ضد المواطنين العزل مستخدما ترسانة عسكرية إماراتية سعيا لتحقيق أهداف وغايات مموليه”.

وتابع أن الغارات الإماراتية على عدن وأبين راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح، فضلا عما قامت به المليشيات من دهم واعتقالات وإعدامات للجرحى في بعض المستشفيات، مشيرا إلى أن “القوات الحكومية انسحبت من عدن إلى محيط المدينة لتجنيب المدنيين الدمار الجنوني الذي قامت به مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة بغطاء جوي إماراتي”.

وأكد هادي أن “طائرات العابثين المستهدفين لأرضنا لن ترهبنا وسنستعيد عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها”، وقال “وجهت الحكومة بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف السافر ضد بلادنا ووحدة وسلامة أراضيه”.

وطالب الرئيس اليمني القيادات السعودية بالتدخل لوقف هذا الهجوم السافر ووقف دعم الإمارات لتلك المليشيات واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية، معتبرا أنه “لا يمكن لتدخل الأشقاء في معركتنا ضد المشروع الإيراني الحوثي أن يكون مدخلا لتقسيم بلادنا”.