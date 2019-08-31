شاهد| ممثلة صاعدة تنتحر بإلقاء نفسها من شرفة منزلها!!

أقدمت الممثلة الهندية الصاعدة ”بيرل بونجابي“، على الإنتحار، بالقفز من شرفة شقتها في منطقة ”أوشيوارا“ في مومباي.

وقال ”بيبين كومار“، حارس أمن كان يعمل في شقة ”بيرل“: ”حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحًا، كان هناك بعض الضجيج، ظننت أن أحد الأشخاص كان يصيح في الشارع، فذهبت إلى المكان للتحقق مما يحدث، وعندما عدت، سمعت أصواتًا من الطابق الثالث، حيث كانت تعيش“.

وكشفت الشرطة أيضًا أن ”بيرل“ كانت مضطربة عقليًا، خاصة أنها كانت تتشاجر مع والدتها كثيرًا، كما ذكرت التقارير أن ”بيرل“ سبق وحاولت الانتحار مرتين، ولكن تم إنقاذها.

ويُعرف عن ”بيرل“ أنها كانت ممثلة طموحة وتحاول شق طريقها في عالم السينما لفترة طويلة، ولكن دون نجاح، ما جعلها في حالة نفسية سيئة.

وذكرت التقارير أنها لم تكن سعيدة على صعيد حياتها الشخصية، كما ذُكر أن العلاقة بينها وبين والدتها متوترة وكانتا تتجادلان كثيرًا.