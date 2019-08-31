“سأخبركم مع من تنام في بيروت”.. نائب عراقي يفجر مفاجأة حول مستشارة رئيس الوزراء ويكشف تفاصيل ممارستها الدعارة

فجر النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، مفاجأة صادمة حول مستشارة رئيس الوزراء حنان الفتلاوي، متهماً اياها بممارسة الدعارة. حسب قوله.

واتهم الشيخ علي في سلسلة تغريدات، الفتلاوي بـ“القوادة“ و“الدعارة“، في قضية هزت الرأي العام العراقي، وسط استغراب النشطاء على مواقع التواصل.

وأضاف الشيخ علي قائلاً في تغريدته التي رصدتها “وطن”، ” الذين رجوني حذف التغريدة! أنتم لا تدرون ما الذي يجري! لقد بعثت الساقطة وسطاء عدة أن أسكت عنها، وأنا ساكت منذ سنة! ولكنها مستمرة في الشتيمة والإساءة والإنتقاص بنفسها وعن طريق أُجرائها المرتزقة، وبتوجيه وحماية خارجية.. وبمعدل تغريدتين يومياً! سأخبركم مع من تبيت في بيروت!

الذين رجوني حذف التغريدة!

أنتم لا تدرون ما الذي يجري!

لقد بعثت الساقطة وسطاء عدة أن أسكت عنها، وأنا ساكت منذ سنة!

ولكنها مستمرة في الشتيمة والإساءة والإنتقاص بنفسها وعن طريق أُجرائها المرتزقة، وبتوجيه وحماية خارجية.. وبمعدل تغريدتين يومياً!#شني_هاي

سأخبركم مع من تبيت في بيروت! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 28, 2019

وجاءت تلك الاتهامات بعد حديث متلفز للفتلاوي عن الدولة المدنية، ورغبتها بالعيش فيها، لكن الشيخ علي وهو نائب عن التيار المدني رد على الفتلاوي بأنها عملت خلال السنوات الماضية ضد هذا المبدأ، وحملت اتهاماتُه تلميحًا بكلمات نابية، لتتصاعد حدة اتهاماته مع موجة الاستنكار والشجب التي تعرض لها.

وأصدرت قبيلة آل فتلة بيانًا ردت فيه على تلك ”الإساءة“، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس، قالت فيه: ”نستنكر تغريدات النائب في البرلمان فائق الشيخ علي، والتي تجاوز فيها على شخص الدكتورة حنان الفتلاوي، ونعتبر ذلك تجاوزًا على كل القبيلة“.

وطالبت القبيلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع الحصانة عن الشيخ علي، ومحاسبته على تلك الاتهامات“.

ويُعرف عن الشيخ علي جرأته في استخدام الكلمات النابية ضد خصومه، والأحزاب الدينية، بشكل عام، وتوجيه الاتهامات لهم بشكل صريح، لكن دون ذكر أسمائهم، تحاشيًا للملاحقات القضائية.

وطالبت حركة ”إرادة“ التي تتزعمها الفتلاوي برفع الحصانة عن الشيخ علي.