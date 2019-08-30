ضربة جديدة لاقتصاد الإمارات المتردي.. فشل إنشاء أكبر مطار في العالم بدبي وتوقف المشروع كاملاً

كشف وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن أن أكبر مطار في العالم “مطار آل مكتوم الدولي” الذي كانت تنوي إمارة دبي إنشاءه قد توقف بسبب الوضع الإقتصادي المتردي الذي تمرّ به دبي خاصةً والإمارات عامة.

وتقول المصادر إن العمل في بناء المطار توقف، فيما تم تجميد التمويل حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 250 مليون راكب سنويا.

يذكر أنه تم تأجيل الموعد الذي كان محددا لافتتاح المرحلة الأولى من المطار، التي تصل تكلفتها إلى 36 مليار دولار، لمدة 5 سنوات إلى 2030.

ويستهدف المشروع توفير مطار محوري عملاق لشركة الطيران الإماراتية “طيران الإمارات” من أجل المحافظة على مكانتها كأكبر شركة طيران بالنسبة للمسافات الطويلة في العالم.

من ناحيتها، قالت مؤسسة مطارات دبي في بيان لوكالة بلومبرغ إنها تراجع الخطة الرئيسية طويلة المدى لمشروع المطار، وإن “الجدول الزمني الدقيق وتفاصيل الخطوات التالية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.

واضافت أنها تستهدف ضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة، والتجاوب مع اتجاهات وتفضيلات العملاء، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات.

يذكر أن اقتصاد إمارة دبي سجل في العام الماضي أقل معدل نمو منذ 2010، على خلفية تضرر الإمارة التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي لمنطقة الخليج من تداعيات التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط.

كما تتراجع حركة السياحة في المنطقة منذ 2017، في حين أن شركة طيران الإمارات، التي تعمل في الأصل من مطار دبي الدولي كمطار محوري لها، تدرس كيفية تطوير إستراتيجيتها لنقل الركاب بين مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن أحدث مطار في دبي، المعروف باسم “دبي وورلد سنترال”، تم افتتاحه في 2013 لكنه يخدم 11 شركة طيران فقط حتى الآن بحسب موقعه على الإنترنت. ورغم أن طاقته الاستيعابية زادت 5 مرات إلى 5ر26 مليون راكب في العام الماضي، بعد انتهاء العمل في مبنى الركاب، فإن عدد العملاء الذين يخدمهم المطار حتى الآن يبلغ 900 ألف راكب سنويا.