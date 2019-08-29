مستشار وزير الإعلام اليمني يعلن الإمارات دولة احتلال: دولة طارئة بلا تاريخ وسنمرغ أنوف “عيال زايد” بالتراب

شن مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، هجوما عنيفا على دولة الإمارات وقيادتها بعد خيانة قوات الإمارات باليمن وقصف طائراتها لقوات الجيش اليمني الوطني في المنطقة الواقعة بين أبين وعدن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات الشرعية.

وقال “الرحبي” في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على هذه الخيانة، إنه يجب إعلان دولة الإمارات دولة محتلة لجزء غالي من أرض اليمن.

يجب إعلان دولة الإمارات دولة محتلة لجزء غالي من أرض اليمن وعلية يجب مقاومة هذا الاحتلال حتى طرد اخر جندي إماراتي .#طرد_الامارات_مطلب_شعبي — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 29, 2019

وتابع:”وعليه يجب مقاومة هذا الاحتلال حتى طرد اخر جندي إماراتي.”

وأضاف مستشار وزير الإعلام مهاجما قادة الإمارات في تغريدة أخرى:”سيتم طردكم من كل شبر من أراضي اليمن انتم دولة طارئة بلا تاريخ تبحثون عن تاريخ في أرض اليمن سيتم تمريغكم في التراب أيها الطارئين الخونة”

سيتم طردكم من كل شبر من أراضي اليمن انتم دولة طارئة بلا تاريخ تبحثون عن تاريخ في أرض اليمن سيتم تمريغكم في التراب أيها الطارئين الخونة https://t.co/Mvsp6Zzv9A — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 29, 2019

وشدد “الرحبي” على أن كل الضباط الإماراتيين في اليمن والمشاركين في الجرائم والانتهاكات في السجون السرية وفي الاغتيالات وباقي الجرائم التى ارتكبوها في اليمن سيتم تقديم شكاوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية.

كل الضباط الإماراتيين في اليمن والمشاركين في الجرائم والانتهاكات في السجون السرية وفي الاغتيالات وباقي الجرائم التى ارتكبوها في اليمن سيتم تقديم شكاوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية وسيتم ملاحقتهم هم وقيادات دولة الإمارات كمجرمي حرب ولن يفلتوا من العقاب .#دولة_الغدر — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 29, 2019

وسيتم ملاحقتهم هم وقيادات دولة الإمارات كمجرمي حرب ولن يفلتوا من العقاب، حسب قوله.

واختتم مختار الرحبي تغريداته بالقول:”سيكتب التاريخ أن دولة طارئة اسمها الإمارات دخلت اليمن من أجل دعم الشرعية وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي لكنها دعمت انقلاب اخر وقامت بقصف قوات الشرعية،سيكتب التاريخ هذه الخيانة وسيرتبط اسم هذه الدولة الطارئة بكل جريمة غدر قادمة .”

سيكتب التاريخ ان دولة طارئة اسمها الإمارات دخلت اليمن من أجل دعم الشرعية وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي لكنها دعمت انقلاب اخر وقامت بقصف قوات الشرعية،سيكتب التاريخ هذه الخيانة وسيرتبط اسم هذه الدولة الطارئة بكل جريمة غدر قادمة .#دولة_الغدر — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 29, 2019

هذا وأدانت وزارة الدفاع اليمنية اليوم، الخميس، القصف الجوي الإماراتي الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الواقعة بين أبين وعدن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، إن القصف أدى إلى “سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون”.

وحمل البيان مسؤولية القصف إلى “المتسببين في الاستهداف المتعمد والسافر، الخارج عن القانون والأعراف الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها”، في إشارة إلى الإمارات.

وطالب البيان، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسعودية، بمحاسبة “المتسببين في ذلك والمستهترين بدماء أبناء اليمن”.

وأيد البيان الحكومة في مطالبتها الإمارات بوقف كافة الدعم المالي والعسكري للتشكيلات العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وقبل ساعات أعلنت الخارجية اليمنية، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارة جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين.

وصباح الأربعاء، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على كامل محافظة أبين، المحاذية لمدينة عدن، بعد دحر قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيًا.

وعقب سيطرتها على أبين، توجهت القوات الحكومية إلى مدينة عدن، وبعد ساعات أعلنت تحريرها من المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله..