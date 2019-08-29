محمد دحلان يقف وراء تفجيرات غزة وجرس صفقة القرن قد ضرب.. محمود رفعت يفجر مفاجأة عما يجري

تضج مواقع التواصل منذ أول أمس بحالة من الجدل الواسع والشكوك حول تفجيرات غزة الانتحارية، التي نفذت مساء الثلاثاء الماضي وأدت لمقتل 3 من عناصر حركة حماس.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشف المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، عن وقوف القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وراء هذه الانفجارات.

وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن انفجارات غزة من تنفيذ خلايا محمد دحلان.

انفجارات #غزة من تنفيذ خلايا محمد دحلان.. المال من #الإمارات والشركاء المخابرات المصرية والموساد.. يمكن القول أن جرس #صفقة_القرن قد ضرب. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 27, 2019

وتابع موضحا:”المال من الإمارات والشركاء المخابرات المصرية والموساد.يمكن القول أن جرس #صفقة_القرن قد ضرب.”

هذا وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم، عن إلقاء القبض في غزة على الخلية التي نفذت مساء الثلاثاء الماضي تفجيرات انتحارية في المدينة أدت لمقتل 3 من عناصر الحركة.

وكان المتحدث باسم داخلية حماس إياد البزم، قد قال مساء أمس الأربعاء: “هناك تقدم كبير في التحقيقات الخاصة بالتفجير وتعرفنا على المنفذين، ونواصل العمل بالملف”.

وأضاف البزم في تصريحات تليفزيونية أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة مساء الثلاثاء، مضيفا أنه جرى التعرف على هويتهما.

وتابع البزم، أن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجير، موضحا أنها تواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلف المنفذين.

وأضاف: “من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة”.

وأشار إلى، أن وزارة الداخلية في غزة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لكشف جميع ملابسات الاعتداء.