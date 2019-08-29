كاتب سعودي لـ”صحيفة إسرائيلية”: تغيرت فكرة السعوديين عنكم بعدما كنا نعتقد أنكم دولة تقتل الأطفال!!

فجر الكاتب السعودي المتصهين، عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة، في حوار أجراه مع صحيفة “تايمز أف إسرائيل”، لتجميل صورة الاحتلال الغاصب أمام الشعب السعودي.
وقال الغبين الذي غالباً ما تستضيفه القنوات الاسرائيلية للحديث عن تطورات المنطقة، وفق ما رصدت “وطن”، ( تغيرت فكرة السعوديين والعرب عن إسرائيل حيث كنا نعتقد أنها دولة تقتل الأطفال وتغتصب أرض ليست لها إلى دولة صديقة وجزء من المنطقة).!
وأضاف الكاتب المتصهين، ( العرب وخاصة السعوديون، مندهشون من التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي الإسرائيلي في جميع المجالات ).
وقوبلت تصريحات الغبين برفض شعبي سعودي، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدته المثيرة للجدل والتي تفاخر خلالها بما قاله للصحيفة الإسرائيلية، متناسياً مئات بل آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا تحت جنازير الدبابات الاسرائيلية طول سنوات الاحتلال الاسرائيلي.
سعودي شريف الجم الكاتب المتصهين قائلاً له :” المعذرة يا أستاذ عبدالحميد من كلفك بالحديث بإسم الشعب السعودي كاملا أنا كمواطن سعودي -وبرغم خلافي مع كثير من العرب والفلسطينيين خاصة حربهم وهجومهم ونكرانهم لما يقوم به وطني السعودية- لم ولن تختلف نظرتي عن إسرائيل فهي كيان إرهابي محتل بإمتياز وقاتل للأطفال وأطياف المجتمع العربي “.
ومن جانبه رد سلطان العمري على تصريحات الغبين قائلاً له :” كمواطن سعودي لا انت تمثلني ولا رأيك يهمني “.