حمد بن جاسم يوجه رسالة إلى “الشقيقة الكبرى”: قطر ليست عدوكم وليس لكم مصلحة في الخلاف الحالي

قال حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء القطري السابق، إن مجلس التعاون الخليجي، “كان” له الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصة في الجماعة العربية، وأيضاً في المجتمع الدولي، لمحاولة درء الخطر، والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دوله.

وأضاف بن جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ” ولكن للأسف اصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر او للملكة بالذات مصلحة فيه “.

كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات او اقتراح حلول لا تضر بمصالح دوله. ولكن للأسف اصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر او للملكة بالذات مصلحة فيه — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 28, 2019

وزاد رئيس الوزراء القطري السابق قائلاً :”مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها “.

وتابع :” أعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى ان ترى ان المصلحة الخليجية تقتضي ان يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر، فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل “.

مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى ان ترى ان المصلحة الخليجية تقتضي ان يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 28, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قال إن بلاده “منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت” الأخيرة.

وأضاف العطية “قطر قد تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية حيث بسطت قطر اجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم.”

وأوضح وزير الدفاع القطري أن بلاده “تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات.”

ولفت إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري “بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر.”