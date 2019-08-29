جابر الحرمي يسدي نصيحة بجمل لليمنيين: ابن زايد يتربص بكم الدوائر وهذا ما يسعى إليه “فخذوا حذركم”

وجه الكاتب القطري والإعلامي المعروف جابر الحرمي، نصيحة لقوات الشرعية وثوار اليمن بعدم الفرح والانشغال بالتقدم الميداني في عدن وتجاهل خطر الإمارات الكبير الذي لا يزال قائما حيث يسعى ابن زايد لضرب الجبهة الداخلية للشرعية في اليمن.

وقال “الحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يا أحرار اليمن وشُرفائه: لا تلهيكم إحتفالاتكم بالسيطرة على مناطق هي كانت لكم، وأخذت منكم غدرا حصنوا جبهتكم الداخلية ولا تركنوا إلى وعود ” برّاقة ” ربما تقدّم لكم، لن يحك جلدك مثل ظفرك.”

يا أحرار #اليمن وشُرفائه :

لا تلهيكم إحتفالاتكم بالسيطرة على مناطق هي كانت لكم ، وأخذت منكم غدرا .. حصنوا جبهتكم الداخلية .. ولا تركنوا إلى وعود " برّاقة " ربما تقدّم لكم..

لن يحك جلدك مثل ظفرك..

خطر #الامارات في ضرب جبهتكم الداخلية لازال قائما.. يتربص بكم الدوائر..

خذوا حذركم .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 29, 2019

وتابع محذرا من غدر ابن زايد:”خطر #الامارات في ضرب جبهتكم الداخلية لازال قائما.. يتربص بكم الدوائر.. خذوا حذركم”

وقالت مصادر محلية في اليمن إن قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا تتقاسمان السيطرة على أحياء ومناطق في مدينة عدن، وسط تواصل المواجهات بين الجانبين في عدة مناطق من المدينة.

وتسيطر قوات الحكومة على مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والقصر الرئاسي، في وقت تسيطر قوات المجلس الانتقالي على مديريات كريتر والمنصورة والتواهي ومطار عدن.

ويتقاسم الطرفان السيطرة على مديريتي خور مكسر والمعلا، وقد أشارت مصادر لقيام الطرفين بالتحشيد في أطراف عدن تأهبا لخوض مواجهات للسيطرة عليها.

من جهته، قال وزير النقل بالحكومة صالح الجبواني إن قوات الجيش تتقدم على الميدان، وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر أن طلائع الجيش وصلت وسط خور مكسر، مؤكدا أن “فلول المليشيات المناطقية والإرهابية فرت في كل الاتجاهات”.

قصف إماراتي

وفي تطور جديد، أفاد مصدر حكومي أن الطيران الإماراتي قصف قوات الجيش الوطني بنقطة العلم عند مدخل مدينة عدن.

وردا على القصف، قال محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمني إن الحكومة تدين القصف الجوي الإماراتي على قواتها في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، ووأضاف “نحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية”.