واقعة غريبة بالكويت .. أبّ دخل شقته فصُعق بابنته في وضع صادم!

أقدمت طفلة لم يتجاوز عمرها 8 أعوام على الانتحار شنقاً في مسكن ذويها بمنطقة “جليب الشيوخ ” بالكويت.

وقال مصدر مطلع وفقًا لصحيفة “الراي”، إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من والد فتاة هندية، فتوجهت دوريات الأمن ورجال الطوارئ الطبية ولدى وصولهم شاهدوا فتاة من مواليد 2011 معلّقة في غرفتها، ولدى معاينتها تبين وفاتها، وجرى استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

وأوضح المصدر أن والد الفتاة خضع لتحقيقات مكثّفة حول ملابسات الواقعة، فذكر أنه فوجئ لدى عودته إلى مسكنه بابنته معلّقة بحبل في سقف الغرفة، وحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وجرى تسجيل قضية شبهة جنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، وجرى تكليف المباحث لإجراء المزيد من التحريات.