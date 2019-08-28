من يمد الحوثي بإحداثيات هذه المواقع الحساسة؟.. هجوم جديد خاطف على مواقع عسكرية بـ نجران وجازان يتسبب بـ”كارثة”

شنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الأربعاء، هجمات جديدة بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية للجيش السعودي في نجران وجيزان، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان، إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات (قاصف 2K) باتجاه نجران وجيزان”.

وأفاد يحيى سريع بأن العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما في نجران، وأن الإصابة كانت مباشرة.

سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان.

العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما فى نجران وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

فيما استهدفت العملية الأخرى معسكرا مستحدثا… https://t.co/FU2IS5KFhe — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 28, 2019

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة جيزان، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وبين المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للحوثيين، أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على عمليات التحالف وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وتقود السعودية منذ شهر مارس 2015، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة مناطق في اليمن.

وأدى النزاع الدامي في البلاد، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.