“مجتهد” يعلّق على خبر “تصفية سعود القحطاني” .. هذا ما قاله عن “التسميم والإنتحار”

علّق المغرّد الشهير “مجتهد” على ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصفية مستشاره سعود القحطاني المتورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، لإغلاق هذا الملف نهائيا بسبب الضغط الدولي الذي يمارس على السعودية.

واعتبر “مجتهد” إن إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون سعود صاحب الاقتراح.

ولفت إلى أنّ “الإشاعة ستتطور من تسميم إلى انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي”.

وقال إن سبب صناعة الإشاعة أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ضغط على ابن سلمان لجعل “القحطاني” كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون سعود صاحب الاقتراح



الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي"



سبب صناعة الإشاعة أن كوشنر ضغط على ابن سلمان لجعل سعود كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة — مجتهد (@mujtahidd) August 28, 2019

كان المغرّد القطري “بوغانم” -الشهير بتسريباته لما يدور داخل قصور الحكم الإماراتية والسعودية- السبّاق لكشف المعلومة المتعلقة باغتيال سعود القحطاني، لكنّه أكد في نفس الوقت إن المعلومة التي وردته “غير مؤكدة”.