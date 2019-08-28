سعود القحطاني
سعود القحطاني
الهدهد

“مجتهد” يعلّق على خبر “تصفية سعود القحطاني” .. هذا ما قاله عن “التسميم والإنتحار”

كتب وطن
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علّق المغرّد الشهير “مجتهد” على ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية عن قيام بتصفية مستشاره المتورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، لإغلاق هذا الملف نهائيا بسبب الضغط الدولي الذي يمارس على .

واعتبر “مجتهد” إن إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون سعود صاحب الاقتراح.

ولفت إلى أنّ “الإشاعة ستتطور من تسميم إلى انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي”.

وقال إن سبب صناعة الإشاعة أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ضغط على ابن سلمان لجعل “القحطاني” كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

كان المغرّد القطري “” -الشهير بتسريباته لما يدور داخل قصور الحكم الإماراتية والسعودية- السبّاق لكشف المعلومة المتعلقة باغتيال سعود القحطاني، لكنّه أكد في نفس الوقت إن المعلومة التي وردته “غير مؤكدة”.

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