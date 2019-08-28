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صدمة في أبوظبي.. “شاهد” القوات الحكومية اليمنية تعيد السيطرة على عدن وتطرد مرتزقة الإمارات

كتب خاص "وطن"
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وصلت طلائع القوات الحكومية اليمنية إلى مدينة عدن جنوب البلاد، وسيطرت على البوابة الرئيسية لمطار عدن، وذلك بعد سيطرتها في وقت سابق اليوم على مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

وقالت مصادر إعلامية إن القوات الشرعية سيطرت بالكامل على الدولي، بعد أن جرى تعليق الرحلات الجوية وهروب قوات الانقلابيين من المطار بعد إخلائه من الموظفين.

وأظهرت صور فرار مسلحي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين نحو عدن، كما أظهرت صور أخرى وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومتين من الإمارات، في محيط مدينة شُقرة بمحافظة أبين جنوبي .

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