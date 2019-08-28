صدمة في أبوظبي.. “شاهد” القوات الحكومية اليمنية تعيد السيطرة على عدن وتطرد مرتزقة الإمارات

وصلت طلائع القوات الحكومية اليمنية إلى مدينة عدن جنوب البلاد، وسيطرت على البوابة الرئيسية لمطار عدن، وذلك بعد سيطرتها في وقت سابق اليوم على مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف🇸🇦 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

وصلت قوات الشرعية الان الى وادي دوفس خط الكود عدن والخط الدولي الساحلي الى عدن واستراحة محارب #ابين_تنتصر #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/6AJqOz69u9 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 28, 2019

وقالت مصادر إعلامية إن القوات الشرعية سيطرت بالكامل على مطار عدن الدولي، بعد أن جرى تعليق الرحلات الجوية وهروب قوات الانقلابيين من المطار بعد إخلائه من الموظفين.

مصادر العربية تؤكد سيطرة قوات الشرعية على مطار عدن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 28, 2019

وأظهرت صور فرار مسلحي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين نحو عدن، كما أظهرت صور أخرى وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومتين من الإمارات، في محيط مدينة شُقرة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.