بروفيسور عُماني يحذر من كارثة تحتاج إلى وقفة جادة في سلطنة عُمان.. وهذا ما قاله عن رفع الضرائب

حذر البروفيسور والأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، من سياسة رفع الضرائب أثناء فترات الركود ضمن تعليقه على الأزمة المالية العالمية المتوقعة في 2020.

وقال “اللواتي” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن رفع الضرائب في وقت الركود يحتاج إلى وقفة، وأكد من وجهة نظره كمواطن أن الضرائب اثقلت ظهره ويشاهد آثارها على الناس وعلى المؤسسات التجارية.

رفع الضرائب في وقت الركود يحتاج الى وقفة، وساطرح تصور من منطقي كفرد/مواطن اثقلت الضرائب ظهره ويشاهد آثارها على الناس وعلى المؤسسات التجارية، واعتقد ان الكثيرون في #بلاد_العرب يتفقون معي، واعترف ان مثلي لا يمكن ان يكون اكثر فهما من الحكومات😊#الأزمة_المالية_العالمية_2020

1️⃣ — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) August 28, 2019

وأضاف:”واعتقد ان الكثيرون في بلاد العرب يتفقون معي، واعترف ان مثلي لا يمكن ان يكون اكثر فهما من الحكومات”

وشدد البروفيسور العماني على أنه في وقت الركود الاقتصادي ينبغي خفض الضرائب على الناس والشركات وليس رفعها.

وأرجع ذلك إلى أن خفض الضرائب يزيد من قدرة الناس الشرائية ويرفع مختلف المبيعات ويشجع تأسيس مؤسسات صغيرة جديدة ويزيد ارباح المؤسسات القائمة فينتعش الاستثمار وتزيد فرص التوظيف وتقل نسب البطالة وتدريجيا ينتعش الاقتصاد.

وأوضح في نفس الوقت أن رفع الضرائب على المؤسسات التجارية في فترة الركود يعرضها للخسائر فتضطر الى خفض الانفاق وخفض التوسع في الاستثمار والتوظيف وقد تلجأ الى التسريح او الافلاس.

رفع الضرائب على المؤسسات التجارية في فترة الركود يعرضها للخسائر فتضطر الى خفض الانفاق وخفض التوسع في الاستثمار والتوظيف وقد تلجأ الى التسريح او الافلاس، فلا الشركات تستفيد ولا الناس، مؤقتا الحكومة تستفيد ولكن على حساب التنمية الاقتصادية!

باختصار: الضرائب في الركود تعمق الركود

3️⃣ — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) August 28, 2019

وأضاف:”فلا الشركات تستفيد ولا الناس، مؤقتا الحكومة تستفيد ولكن على حساب التنمية الاقتصادية! باختصار: الضرائب في الركود تعمق الركود”

وكانت سلطنة عمان نفت في أوائل أغسطس الجاري الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021.

فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

سنت السلطنة بعض الضرائب على مدار الأعوام القليلة الماضية. ففي 2017، زادت ضريبة الشركات إلى 15 بالمئة من 12 بالمئة وفي الشهر الماضي فرضت ضرائب استهلاك جديدة.

كان البنك الدولي قال العام الماضي إن مبعث القلق الاجتماعي الرئيسي لعمان هو نقص الوظائف فضلا عن ”الآثار السلبية لإصلاح الدعم على الأسر الضعيفة“.

وبلغت نسبة البطالة بين الشبان 8.3 بالمئة في 2018، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.