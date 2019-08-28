الساقط “حمد المزروعي” بعد أن انتهى من عزاء ابنته خرج يقول: “اللهم انصر اسرائيل”

عاد الساقط الاماراتي حمد المزروعي، إلى إثارة الجدل مجدداً، وذلك بعد أيام على توقفه عن التغريد بسبب وفاته ابنته، ليدعو بالنصر إلى إسرائيل!

وفي تغريدة مثيرة كتبها المزروعي حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال : ( اللهم انصر اسرائيل على ايران).

اللهم انصر اسرائيل على ايران … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 27, 2019

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة من تصرف المرتزق الاماراتي حمد المزروعي، حيث استطاع كتاب ومغردين لجم الساقط المتطاول على أعراض نساء العرب.

ورد الاعلامي العماني المختار الهنائي على تغريدة المزروعي بسخرية قائلاً له :” عندما يدعو الأخ لأخيه “.

عندما يدعو الأخ لأخيه — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 27, 2019

فيما غرد أخر قائلا ” عندما يغرد ناقص الضمير وينهق بصوت الحمير ويعبد الشيخ بدرهم ذليل يدعوا لنفسه دعوة الامير بنصرة اليهود ع الصديق التجاري الامين “.

عندما يغرد ناقص الضمير

وينهق بصوت الحمير

ويعبد الشيخ بدرهم ذليل

يدعوا لنفسه دعوة الامير

بنصرة اليهود ع الصديق التجاري

الامين .. — أبو المهيب العبري (@khali229) August 27, 2019

فيما كان رد السعودي مسفر سعد الكعبي على تغريدة المزروعي مختلفاً داعياً الله أن ينصر اليمن على الإمارات.

اللهم انصر اليمن على الإمارات — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) August 27, 2019

وكان المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي نشر قبل أيام تغريدةً تمادى فيها كثيراً بالإساءة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ما فجر غضباً واسعاً بين المغرّدين، خاصةً القطريين، الذين اعتبروا أنّ “المزروعي” يتحدث بلسان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وردّ مغرّدون عبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” على إساءة القذر “المزروعي”، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.