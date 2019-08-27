“رجل الخمور الإماراتي” خلف الحبتور يبكي على وفاة أشهر وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين ويلقبه بـ”روكفيلر العرب”

توفي رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما، وهو أشهر وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.

ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.

ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلا: “أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.