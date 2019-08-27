الانقلابي هاني بن بريك يهاجم “الخبيثة” قناة “العربية” ويقول إنها تتقاسم الأدوار مع الجزيرة!

هاجم الانقلابي هاني بن بريك، رجل محمد بن زايد في اليمن، قناة “العربية” السعودية التي تبث من دبي، والتابعة لولي عهدها محمد بن سلمان.

واتهم هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، قناة العربية وفرعها الحدث بأنها من “الإعلام الإخونجي، وأنها تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية”، وأنها “تتقاسم الأدوار مع قناة الجزيرة”.

الإعلام الإخونجي تقاسم الأدوار باقتدار فهم أكثر من يجيد هذه اللعبة فقناة العربية وفرعها الحدث مع قناة الجزيرة أتقنوا المهمة في خدمة الإخونج دوليا وإقليميا، إلا أن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي بينما هي تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 27, 2019

وأضاف في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” إن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي “.

وعاد بن بريك في تغريدة أخرى لمهاجمة “العربية” وفرعها “الحدث”، ومقارنتهما بالجزيرة، والحديث عن مؤامرة إعلامية كبرى.

في أحداث شبوة لم تشر العربية وفرعها الحدث مطلقا – والجزيرة من باب أولى – لمشاركة تنظيم القاعدة بفاعلية في الأحداث واستهداف النخبة. لم تشر لملابسات الحادث ولم تشر لأرتال القوات القادمة من مأرب والتي رفضت لأربع سنوات وزيادة التحرك نحو الحوثي .

نحن أمام مؤامرة إعلامية كبرى وسنجتازها — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 27, 2019

ويأتي هجوم بن بريك بعد أيام من الهزيمة التي لحقت بقوات ما يعرف بـ”النخبة الشبوانية”، وهي ميليشيا مدعومة إماراتيا، في منطقة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، وذلك من قبل قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية بين قوات هادي وبين “النخبة الشبوانية”، تفشل خلالها الأخيرة في السيطرة على المدينة وتخسر مواقعها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بن بريك قناة “العربية” ويصفها بـ”الإخوانجية” مثيرا موجة تعليقات ساخرة، إذ اتهمها في مارس/ آذار الماضي بنفس الاتهام ودعا لحملة لمقاطعتها في جنوب اليمن.

وكتب في تغريدة: “قناة العربية تنتظر حملة مقاطعة وطنية جنوبية في الوطن الجنوبي الكبير، ومن الجنوبيين في الخارج، فنهجها خدمة للإخونج وأجندتهم”، وأضاف: “سيقاوم الشارع الجنوبي مشروع قناة العربية الخادم لتنظيم الإخونج الشيطاني في بلادنا، وإني لأدعو كل جنوبي حر يعشق الجنوب ويتوق لاستقلال بلده أن يقاطعها”.

وأطلق هاني بن بريك، هاشتاغ “الجنوبيون يقاطعون العربية”، ليغرد عدد من أنصاره مهاجمين القناة التي تبث من دبي.

وسخر ناشطون من تصريح هاني بن بريك، قائلين إن “العربية” التي تسخر جهدا كبيرا من تغطيتها لشيطنة “الإخوان”، من المستحيل أن تكون تتخذ نهج الجماعة.

أكيد ستجتازها عندما يتم محاكمتك ومحاسبتك الحساب العادل على جرائم القتل والاغتيال التي طالت العلماء والناشطين، وعلى خيانة مصلحة الوطن العليا — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 27, 2019