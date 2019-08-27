الانقلابي هاني بن بريك يهاجم “الخبيثة” قناة “العربية” ويقول إنها تتقاسم الأدوار مع الجزيرة!
هاجم الانقلابي هاني بن بريك، رجل محمد بن زايد في اليمن، قناة “العربية” السعودية التي تبث من دبي، والتابعة لولي عهدها محمد بن سلمان.
واتهم هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، قناة العربية وفرعها الحدث بأنها من “الإعلام الإخونجي، وأنها تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية”، وأنها “تتقاسم الأدوار مع قناة الجزيرة”.
وأضاف في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” إن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي “.
وعاد بن بريك في تغريدة أخرى لمهاجمة “العربية” وفرعها “الحدث”، ومقارنتهما بالجزيرة، والحديث عن مؤامرة إعلامية كبرى.
ويأتي هجوم بن بريك بعد أيام من الهزيمة التي لحقت بقوات ما يعرف بـ”النخبة الشبوانية”، وهي ميليشيا مدعومة إماراتيا، في منطقة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، وذلك من قبل قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.
ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية بين قوات هادي وبين “النخبة الشبوانية”، تفشل خلالها الأخيرة في السيطرة على المدينة وتخسر مواقعها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بن بريك قناة “العربية” ويصفها بـ”الإخوانجية” مثيرا موجة تعليقات ساخرة، إذ اتهمها في مارس/ آذار الماضي بنفس الاتهام ودعا لحملة لمقاطعتها في جنوب اليمن.
وكتب في تغريدة: “قناة العربية تنتظر حملة مقاطعة وطنية جنوبية في الوطن الجنوبي الكبير، ومن الجنوبيين في الخارج، فنهجها خدمة للإخونج وأجندتهم”، وأضاف: “سيقاوم الشارع الجنوبي مشروع قناة العربية الخادم لتنظيم الإخونج الشيطاني في بلادنا، وإني لأدعو كل جنوبي حر يعشق الجنوب ويتوق لاستقلال بلده أن يقاطعها”.
وأطلق هاني بن بريك، هاشتاغ “الجنوبيون يقاطعون العربية”، ليغرد عدد من أنصاره مهاجمين القناة التي تبث من دبي.
وسخر ناشطون من تصريح هاني بن بريك، قائلين إن “العربية” التي تسخر جهدا كبيرا من تغطيتها لشيطنة “الإخوان”، من المستحيل أن تكون تتخذ نهج الجماعة.