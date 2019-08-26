تحقيق لرويترز يكشف ان الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA لا تتجسس على حكومة الإمارات
تحقيق لرويترز يكشف ان الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA لا تتجسس على حكومة الإمارات
تقارير

تحقيق لـ”رويترز” يُعرّي الدّولة “المارقة والإستبدادية” .. لماذا تتجسس الـCIA على كلّ العالم إلا الإمارات؟

كتب وطن
0

كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن لا تتجسس على حكومة رغم أن أبوظبي تخوضُ حروباً وتدير عملياتٍ سرية وتستخدم قوتها المالية في إعادة تشكيل المسرح السياسي الإقليمي بأشكال تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الامريكية .

وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤولٍ سابقٍ في CIA أن إخفاق الوكالة في التكيف مع الطموحات العسكرية والسياسية المتنامية لدولة الإمارات يرقى إلى مستوى ما وصفته “التفريط بالواجب” .

ونقلت “رويترز” في تحقيقها عن مسؤولين سابقين في CIA قولهم إن أجهزة الإستخبارات الأمريكية لا تتجاهل الإمارات كلياً بل تنفذ عمليات مراقبة إلكترونية داخل الإمارات.

كما أن CIA تعمل مع جهاز المخابرات في الإمارات من خلال تبادل المعلومات عن الخصوم المشتركين مثل إيران وتنظيم القاعدة .

وكشفت “رويترز” أن CIA لا تجمع معلومات باستخدام العنصر البشري من مخبرين في الإمارات عن حكومتها الإستبدادية، حسبما ذكر لها 3 مسؤولين سابقين في الوكالة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولٍ سابقٍ في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن غياب جمع المعلومات في الإمارات أمر مزعج، لأن الإمارات تعمل الآن كدولةٍ مارقة في ما يتعلق بدولٍ استراتيجية مثل ليبيا وقطر بل وأبعد من ذلك في القارة الإفريقية.

وقال مسؤولان سابقان في CIA وضابط سباق في مخابرات دولة خليجية لـ”رويترز” إن الوكالة كثيراً ما تستهدف على النقيض من الإمارات.

قد يعجبك ايضا
تقارير

كشف مفاجأة من العيار الثقيل .. “بن راشد” اعتقل رئيس تشريفات دبي بسبب هذا…

الهدهد

بكلمةٍ واحدة.. هكذا علّقت الملكة نور الحسين على تكريم “بن زايد” لرئيس…

الهدهد

وزير يمني يكشف عن 3 محاولات انقلابية نفذتها الإمارات لتصفية الدولة بجنوب اليمن.. هكذا…

الهدهد

الإمارات تظهر على حقيقتها وتحمل السعودية مسؤولية خراب اليمن: لم ندخل إلا استجابة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.