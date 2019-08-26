تحقيق لـ”رويترز” يُعرّي الدّولة “المارقة والإستبدادية” .. لماذا تتجسس الـCIA على كلّ العالم إلا الإمارات؟

كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA لا تتجسس على حكومة الإمارات رغم أن أبوظبي تخوضُ حروباً وتدير عملياتٍ سرية وتستخدم قوتها المالية في إعادة تشكيل المسرح السياسي الإقليمي بأشكال تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الامريكية .

وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤولٍ سابقٍ في CIA أن إخفاق الوكالة في التكيف مع الطموحات العسكرية والسياسية المتنامية لدولة الإمارات يرقى إلى مستوى ما وصفته “التفريط بالواجب” .

ونقلت “رويترز” في تحقيقها عن مسؤولين سابقين في CIA قولهم إن أجهزة الإستخبارات الأمريكية لا تتجاهل الإمارات كلياً بل تنفذ عمليات مراقبة إلكترونية داخل الإمارات.

كما أن CIA تعمل مع جهاز المخابرات في الإمارات من خلال تبادل المعلومات عن الخصوم المشتركين مثل إيران وتنظيم القاعدة .

وكشفت “رويترز” أن CIA لا تجمع معلومات باستخدام العنصر البشري من مخبرين في الإمارات عن حكومتها الإستبدادية، حسبما ذكر لها 3 مسؤولين سابقين في الوكالة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولٍ سابقٍ في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن غياب جمع المعلومات في الإمارات أمر مزعج، لأن الإمارات تعمل الآن كدولةٍ مارقة في ما يتعلق بدولٍ استراتيجية مثل ليبيا وقطر بل وأبعد من ذلك في القارة الإفريقية.

وقال مسؤولان سابقان في CIA وضابط سباق في مخابرات دولة خليجية لـ”رويترز” إن الوكالة كثيراً ما تستهدف السعودية على النقيض من الإمارات.