بكلمةٍ واحدة.. هكذا علّقت الملكة نور الحسين على تكريم “بن زايد” لرئيس وزراء الهند الذي يذبح مسلمي كشمير

عبّرت الملكة نور الحسين، أرملة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال عن استغرابها من موقف الإمارات من كشمير، و منح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” “وسام زايد” الذي يعد الأرفع في البلاد.

وعبر حسابها الرسميّ في “تويتر”علّقت بكلمة واحدة “غريب” على خبر تكريم “مودي” من قِبَل “بن زايد” .

وجاء التكريم الإماراتي لـ”مودي” في قوت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

وتسلّم “مودي” أعلى وسام مدني في الإمارات خلال زيارة أبوظبي، السبت الماضي، ووضع “بن زايد” بنفسه الميدالية الذهبية حول رقبة “مودي”، خلال فعالية مغلقة أمام الصحفيين في أبوظبي، قائلاً له أثناء التقاط الصور: “أنت تستحق ذلك”.

يشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الملكة تصرفات الإمارات، إذا علقت على تجاهل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية خبر فوز قطر في بطولة كأس آسيا قائلة إنها سياسة “أطفال الحضانة”.