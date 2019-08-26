القصف “صباحاً ومساءً”.. السعودية صارت “ملطشة” والحوثي يكشف تفاصيل هجوم جديد على “هدف عسكري هام” بالرياض

لم تمض ساعات على استهداف مطاري الملك خالد وجازان في السعودية وإحداث أضرار بالغة بهما أمس، حتى كشف المتحدث باسم قوات الحوثيين عن هجوم جديد واسع على المملكة وإصابة هدف عسكري هام في الرياض بدقة.

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين العميد يحي سريع، قال إنها الجماعة نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على “هدف عسكري هام” في العاصمة السعودية الرياض، من دون أن توضح طبيعة الهدف.

الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 على هدف عسكري هام فى عاصمة النظام السعودي الرياض وكانت الإصابة… Posted by ‎يحيى سريع‎ on Monday, August 26, 2019

ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول الأمر حتى الساعة 10:15 ت.غ، لكن المملكة عادة ما تستنكر استهداف الحوثيين لأهداف مدنية في البلاد، نافية مزاعم الجماعة اليمنية عن كونها أهدافا عسكرية.

وأوضح “سريع” في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الطيران المسير التابع للجماعة نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات “صماد 3” على هدف عسكري هام في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.

وتابع: “نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا”.

وكان يحي سريع أعلن أمس، الأحد، أيضا أن قواته نفذت هجوما موسعا على مطاري الملك وجازان في السعودية، وسط عجز تام للدفاعات السعودية عن التعامل مع الصواريخ الباليستية.

وقال “سريع” إن سلاح الجو المسير شن هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف “2K”.

وأضاف أن “الهجوم استهدف مبنى الاتصالات فى القاعدة الجوية، وان عملية الاستهداف كانت مباشرة”.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن القوة الصاروخية أطلقت 10 صواريخ باليستية من نوع “بدر1” باتجاه جازان.

ولفت إلى أن الهجوم في جيزان أسفر عن مقتل العشرات من الجيش السعودي، في أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 10 صواريخ بدر1 الباليستية على مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي، ومواقع عسكرية في المدينة التي تقع جنوب غرب السعودية.

فيما أعلن التحالف العربي، في بيان أمس، أنه اعترض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جازان السعودية.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.