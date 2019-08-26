الدكتور عبدالله النفيسي يحذر من “مقالة” مزورة خطيرة تخص السعودية انتشرت باسمه على مواقع التواصل

حذر الأكاديمي والمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، متابعيه من مقالة مزورة باسمه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المملكة العربية السعودية وتتحدث عن مؤامرة كبيرة.

وقال “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه يتم تداول مقالة ممهورة بإسمه حول مؤامرة تحاك ضد السعودية منذ سنوات وتتشكل من خمس مراحل.

يتم تداول مقاله ممهورة بإسمي حول مؤامره تحاك ضد السعوديه منذ سنوات وتتشكل من خمس مراحل . أود أن أنفي مسؤوليتي عن هذه المقاله فأنا مسؤول فقط عمّا أنشره مباشرةً في حسابي هذا الوحيد في تويتر . ولذا إقتضي التنويه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 25, 2019

وتابع موضحا:”أود أن أنفي مسؤوليتي عن هذه المقاله فأنا مسؤول فقط عمّا أنشره مباشرةً في حسابي هذا الوحيد في تويتر ولذا إقتضي التنويه.”

وأعاد بعض المغردين نشر صورة من المقالة المذكورة التي يقصدها الدكتور النفيسي وتتحدث عن المؤامرة التي تحاك ضد السعودية وتتكون من 5 مراحل.

يشار إلى أنه في تعليق سابق له على الصراع المحتدم حاليا في منطقة الخليج، شبه المفكر والسياسي الكويتي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي، وضع دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران، بـ”ركاب الطائرة المخطوفة”.

وقال “النفيسي” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) بمايو الماضي: “صراع الفيلة في الخليج (إيران وأمريكا)، وضع دول مجلس التعاون في خانة قلة الحيلة، وصرنا كركاب طائرة مخطوفة، لا نعلم أين تتجه، وفي أي مطار ستحط”.

وأضاف موضحا: “لقد عشنا قلّة الحيلة خلال الحرب العراقية الإيرانية، وحرب تحرير الكويت”، متسائلا: “هل من مخرج من قلة الحيلة؟”.