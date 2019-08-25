مرزوق الغانم “غاضب” .. هذا ما كشفه عن صحة أمير الكويت

شنّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، هجوماً حاداً على بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها خلال الساعات الماضية إشاعاتٍ عن تدهور صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال “الغانم” في سلسلةِ تغريداتٍ له عبر حسابه في “تويتر” تابعتها “وطن”: ” مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام”.

مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019

وأضاف: ” لمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية”.

ولمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019

وتابع الغانم: ” وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة إستشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد”.

وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة إستشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد -٣ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019

و تصدّر وسمٌ باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائمة “الترند” بموقع “تويتر” في الكويت، وذلك بعد أيام من مرور الأمير بأزمة صحية تعافى منها لاحقاً، وسط ترديد إشاعات عن تدهورٍ جديد طرأ على صحته.

ومن خلال الوسم #صباح_الأحمد_الصباح عبّر مغرّدون كويتيون وخليجيون عن حبهم للأمير ودعواتهم له بدوام الصحة والعافية، بعد الأزمة الأخيرة.

وحذر مغرّدون وحسابات كويتية من “حسابات وهمية مشبوهة” “معروف اجندتها” هدفها بث الإشاعات حول صحة الأمير وزعزعة الأمن في البلاد.

ويوم الإثنين، 19 اغسطس / آب 2019، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من “العارض الصحي” الذي تعرض له.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، مساء إنه تم إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة” للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ”التوفيق والنجاح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.