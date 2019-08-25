ليلة رعب عاشتها الرمثا.. “شاهد” مواجهة مسلحة وإحراق آليات للدرك في احتجاجات السجائر بالأردن

أثارت الاحداث التي شهدتها مدينة الرمثا شمال الأردن، مساء السبت، جدلاً واسعاً، بعد انتشار فيديوهات أظهرت مسلحين وهم يطلقون النار على قوات الدرك التي حاولت تفريق المحتجين على قرار الحكومة تحديد كميات السجائر المسموح بدخولها للبلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاحتجاجات في الرمثا المدينة الحدودية، وسط انتشار أمني مكثف بعد ليلة عنف شهدتها المدينة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات أغلقوا الشوارع الرئيسية في المدينة الحدودية مع سوريا، وسط هتافات تُطالب برحيل الحكومة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح رشاش تجاه قوات الدرك.

إطلاق نار على رجال أجهزتنا الأمنية !

شيء معيب ومخجل وخطير، يجب التحرك فوراً ولو بالقوة .



#الرمثا pic.twitter.com/F7my0IBTws — Abd Olimat  (@3limat7) August 24, 2019

وأوضحت مصادر أنه تم رصد الشخص وهو يستخدم الأسلحة الأوتوماتيكية في أثناء الاحتجاجات التي اندلعت لليوم الثاني في المدينة، ضد قرارات حكومية أعلن عنها يوم الجمعة .

وعادت الاحتجاجات بقوة إلى الرمثا شمالي الأردن، ليل السبت الأحد، على الرغم من اتفاق بين وجهاء المدينة والحكومة على وقف أعمال الشغب والتصعيد.

أعمال شغب بمدينة الرمثا ، اعتراضا على القرارات الحكومية الاخيرة حول الدخان وحدود جابر (نصيب) مع سوريا.#الرمثا #الاردن #خبرني pic.twitter.com/T0OKEYGxw9 — خبرني Khaberni (@khaberni) August 23, 2019

وشهدت الاحتجاجات إلقاء قنابل ”مولوتوف“ حارقة على قوات الدرك ما أدى إلى إحراق إحدى الآليات.

حريق سيارة للدرك في #الرمثا

مؤسف ان نصل لهذه المرحلة !! pic.twitter.com/TxAK8WTVTQ — Rana Malhis (@RANAMALHIS) August 24, 2019

وتجددت أعمال الشغب مساء أمس في مدينة الرمثا، شمال الأردن، على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة مؤخرًا، إلى جانب ما أسماه الأهالي ”التضييق“ على تجار المدينة الذين يوصفون بـ“البحارة“.

وكان مجلس الوزراء الأردني حدد كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها معه من المعابر الحدودية بـ “كروز واحد”، وذلك ضمن إجراءات عديدة، قال إنها تأتي “للحد من عمليات تهريب السجائر (الدخان)، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية”.