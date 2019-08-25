صحة أمير الكويت حديث الكويتيين .. ما حقيقة التدهور الجديد الذي طرأ على صحته؟؟
تصدّر وسمٌ باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائمة “الترند” بموقع “تويتر” في الكويت، وذلك بعد أيام من مرور الأمير بأزمة صحية تعافى منها لاحقاً، وسط ترديد إشاعات عن تدهورٍ جديد طرأ على صحته.
ومن خلال الوسم #صباح_الأحمد_الصباح عبّر مغرّدون كويتيون وخليجيون عن حبهم للأمير ودعواتهم له بدوام الصحة والعافية، بعد الأزمة الأخيرة.
وحذر مغرّدون وحسابات كويتية من “حسابات وهمية مشبوهة” “معروف اجندتها” هدفها بث الإشاعات حول صحة الأمير وزعزعة الأمن في البلاد.
وفي السياق، أعاد حساب “المجلس” الكويتي نشرَ فيديو للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، يحذر فيه من الحسابات الوهمية .
ويوم الإثنين، 19 اغسطس / آب 2019، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من “العارض الصحي” الذي تعرض له.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، مساء إنه تم إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة” للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ”التوفيق والنجاح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.
وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.