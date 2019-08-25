صحة أمير الكويت حديث الكويتيين .. ما حقيقة التدهور الجديد الذي طرأ على صحته؟؟

تصدّر وسمٌ باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائمة “الترند” بموقع “تويتر” في الكويت، وذلك بعد أيام من مرور الأمير بأزمة صحية تعافى منها لاحقاً، وسط ترديد إشاعات عن تدهورٍ جديد طرأ على صحته.

ومن خلال الوسم #صباح_الأحمد_الصباح عبّر مغرّدون كويتيون وخليجيون عن حبهم للأمير ودعواتهم له بدوام الصحة والعافية، بعد الأزمة الأخيرة.

لاصرت سالم ومتعافي وفي خيـر

حنـا بخير و عافيـة و بسـلامـة



خطاك السوء يا نبض الكويت وشعبها#صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/zNTwvtw0iW — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) August 25, 2019

#صباح_الاحمد_الصباح اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً اللهمّ خذ بيده اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام واكفه بركنك الّذي لا يرام واحفظه بعزّك الذي لا يضام واكلأه في الليل وفي النّهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرّين آمين. pic.twitter.com/12QIcXfW5D — حسن العجمي🇴🇲💖🇰🇼 (@alsafeer071) August 25, 2019

#صباح_الأحمد_الصباح

اللهمّ أنزل عليه شفاءك ومعافاتك شفاء لايغادر سقماً ولا ألماً اللهمّ آميين عاجلا غير آجل ياربّ العالميييييين ☝🏼 pic.twitter.com/qlABS6zmk9 — أم _سعود_الجيعان (@hafedat_bin_Ali) August 25, 2019

#صباح_الاحمد_الصباح

ربي يمدك بالصحة والعافية

ولا يحرم شعبك منك يالله ياعالم الغيب والشهادة ♥️ pic.twitter.com/zkTpfYnXVd — أحمد الفرج (@Ahmaed_alfaraj) August 25, 2019

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم

ان يشافي ويعافي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ويلبسه ثوب الصحه والعافيه .#صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/ZSPsq4WloN — ابو خالد (@Zxz__2) August 25, 2019

وحذر مغرّدون وحسابات كويتية من “حسابات وهمية مشبوهة” “معروف اجندتها” هدفها بث الإشاعات حول صحة الأمير وزعزعة الأمن في البلاد.

حسابات وهمية مشبوهة «معروف اجندتها» هدفها بث الإشاعات حول صحة سمو الأمير حفظه الله وزعزعة الأمن في البلاد.

▪️ الحذر من هذه الحسابات المشبوهة التي تحاول المس بإستقرار البلاد وأمنها. pic.twitter.com/3d1oYJWILA — المجلس (@Almajlliss) August 25, 2019

الاشاعات الكاذبه عن تدهور صحة سمو الامير الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله غير صحيحه

ويؤكد صاحب حساب سناب زجران٢ القريب من القصر كما هو واضح من سناباته ان سموه بخير وصحه وعافيه

•الحكومة لم تصدر بيان للشعب تطمئنه عن صحة سموه تاركه الحبل على الجرار لكل من يشيع الاخبار الكاذبه pic.twitter.com/MlySqMtN0j — يوسف سليمان الهديبان🇰🇼 (@alhadaban) August 25, 2019

انتبهوا من الاشاعات والمرتزقه

العود بخير حمدالله هذا من فضل ربي

الله يحفظه ويديم علي صحه والعافيه #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/12yy6KBkLf — مشعاب المشعاب🇰🇼 (@meshab1983) August 25, 2019

الحمدالله ،، امور صاحب السمو طيبة جداً

وكل الكلام عن تدهور صحة سمو الامير الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله غير صحيحه وكلها مجرد اشاعات فقط لاغير

وباذن الله قريباً جداً تسمعون اخبار طيبة وتتاكدون . و لا يطلب إلا دعواتكم. pic.twitter.com/3A69ZbQel7 — parody account (@ParodyAkhbar) August 25, 2019

وفي السياق، أعاد حساب “المجلس” الكويتي نشرَ فيديو للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، يحذر فيه من الحسابات الوهمية .

فيديو / من الأرشيف – صاحب السمو حفظه الله ورعاه حذر من الحسابات الوهمية في دور الانعقاد الأخير. pic.twitter.com/ISOPiOhUWF — المجلس (@Almajlliss) August 25, 2019

ويوم الإثنين، 19 اغسطس / آب 2019، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من “العارض الصحي” الذي تعرض له.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، مساء إنه تم إجراء “الفحوصات الطبية المعتادة” للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ”التوفيق والنجاح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.