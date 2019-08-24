غادة عويس “تحرق دم” إعلامي سعودي بعدما طالبت بعودة اليهود إلى السعودية: “والله وصرتو تفهموا بيسوع”

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نقاش حامي الوطيس بين الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة، والاعلامي السعودي، لؤي الشريف، بعد أن طالبت عويس بجلب اليهود إلى السعودية بدلاً من الاراضي الفلسطينية.

ونشرت عويس فيديو أطلعت عليه “وطن” معلقة عليه بالقول :” تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية.. وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟”.

تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية .. وكان مقرا لليهود! الا ينبغي أن يعودوا الى هناك بدل فلسطين؟ pic.twitter.com/ufTzfGdgIW — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 22, 2019

وهنا تدخل الشريف رداً على تغريدة عويس قائلاً لها ( أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس “أرض إسرائيل” فالمسيح مثلا كان إسرائيليا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطراريا وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة ).

تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية .. وكان مقرا لليهود! الا ينبغي أن يعودوا الى هناك بدل فلسطين؟ pic.twitter.com/ufTzfGdgIW — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 22, 2019

وسارعت الاعلامية اللبنانية ومذيعة الجزيرة للرد على الشريف قائلة له “لا أجادل في هذا بل ردا على أصوات سعودية مثل هذا”، وتابعت في تغريدة أخرى: “وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق”، ثم تابعت: “والله وصرتو تفهمو بيسوع”.

أهلاً غادة،



اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس "أرض اسرائيل"، فالمسيح مثلاً كان اسرائيليًا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطرارًا بعد طرد الرومان لهم من أرضهم، هذه الحقائق التي لن تزورها السياسة. — 🌐Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) August 23, 2019

وهنا رد الاعلامي السعودي، على مذيعة الجزيرة مجدداً قائلاً لها :” “أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيدا وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعا بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع”.