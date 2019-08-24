“شاهد” هذا ما قاله مواطن جزائري عن “دولة الشياطين” الإمارات فتم اعتقاله على الفور

اعتقل مواطن جزائري في بلاده بعد نشره كلمة مصورة هاجمة فيها دولة الإمارات التي وصفها بـ”دولة الشياطين” لسيطرتها على موانئ بلاده بالحيلة والمكر لخدمة مخططها بالمنطقة.

صحيفة “الوطن” الجزائرية أكدت اعتقال حمزة جعودي، الذي يعمل ربانا في البحرية التجارية، الخميس، ووضعه في سجن الحراش؛ لنشره مقطع فيديو عبَّر فيه عن شجبه لاحتكار الشركة الإماراتية “موانئ دبي العالمية” لإدارة الموانئ الجزائرية.

وهاجم حمزة (30 عاما)، الذي تعود على المشاركة في مسيرات الحراك، المقيم في سي مصطفى في ولاية بومرداس (شرق العاصمة)، في شريط الفيديو، “العصابة” ودعا زملاءه إلى العصيان المدني اعتبارًا من بداية سبتمبر/أيلول.

مسجون الرأي حمزة جعودي وهو حاليا في سجن الحراش مسجون الرأي حمزة جعودي وهو حاليا في سجن الحراش هو قائد باخرة الذي نشر فيديو في مناء الجزائر العاصمة ندد فيه با لعصيان حال بقاء العصابة قائلا نحن من الشعب ولدنا احرار ونعم لإرادة الشعب دولة ديمقراطية وليست دكتاتورية ومشيرا للفساد ,حسبنا الله ونعم الوكيل لا يوجد حقوق الإنسان التعبير عن الرأي Posted by La libre antenne on Tuesday, August 20, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية اعتقاله جرى إدانتها بشدة على مواقع التواصل، ودعا متظاهرون، في الجمعة الـ27 من المسيرات في العاصمة، إلى إطلاق سراحه.

وكان من بين المشاركين في المظاهرة شقيق المعتقل، الذي قال في مقطع فيديو: “تم سجن أخي لأنه أراد الإفراج عن موانئنا من الإماراتيين الفاسدين والعصابة الجديدة”.

وأشار إلى أن “الآلاف من الجزائريين قد طالبوا بالفعل بالعصيان المدني يوم الجمعة 24، من دون اعتقال أي شخص”، وأنه بالنسبة له “تم سجن حمزة بسبب انتقاده المجموعة الإماراتية”.