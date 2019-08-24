“شاهد” ابن زايد يفقد صوابه ويقلد صاحب قرار اضطهاد المسلمين في كشمير “وسام زايد”.. فهل من معترض

أثار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد تكريمه لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وتقليده “وسام زايد” بزعم دوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

محمد بن زايد يقلد رئيس وزراء الهند " وسام زايد " تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويشهد إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد " المهاتما غاندي ". pic.twitter.com/HmaU4agTa4 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2019

واعتبر ناشطون هذا التكريم بمثابة دعم من ابن زايد للحكومة الهندية على أعمالها القمعية ضد المسلمين في كشمير، حيث أن “مودي” هو صاحب قرار حملة اضطهاد المسلمين هناك.

طبعاً كيف ماتقلدوه اعلى وسام وهو صاحب قرار اظطهاد المسلمين في كشمير شفت يهود كثير لكن لم ارى اكثر من خساستكم — محمد الفقية Mohammed Al faqeh (@mal2faqeh2000) August 24, 2019

تصحيح:

"#محمد_بن_زايد يقلد رئيس وزراء الهند "وسام زايد" تقديراً لدوره في اضطهاد المسلمين في كيشمير و فرض الوصاية الهندية عليهم بالقوة و منعهم من حقهم في الاستقلال و الحرية".



و يأتي هذا تأكيداً على الدور الشيطاني الذي تلعبه #الامارات في محاربة الشعوب المسلمة اينما طالبوا بحقوقهم — يوسف عبد الكريم (@abdulkarim_abo) August 24, 2019

وهاجمت إحدى النشطاء شيطان العرب محمد بن زايد:” يجب أن تخجل. كمسلم ، سوف يكون الله معك يوم القيامة لسبب دعمك للكافرين. هذه الحياة هي سلطان مؤقت. كيف ترى أخواتك في كشمير؟ آسف”

يجب أن تخجل. كمسلم ، سوف يكون الله معك يوم القيامة لسبب دعمك للكافرين. هذه الحياة هي سلطان مؤقت. كيف ترى أخواتك في كشمير؟ آسف — Shinky Shine (@DnnShinky) August 24, 2019

ورد آخرون على ابن زايد بمقاطع مصورة توثق عمليات الاعتداء الوحشي على المسلمين في كشمير.

وسيشهد مودي إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي، وفق ما جاء في تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد في تويتر.

ويعد وسام زايد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول. وقد تم الإعلان عن منح مودي الوسام في أبريل الماضي وذلك في تغريدة للشيخ محمد بن زايد.

ووضع ولي عهد أبوظبي الميدالية الذهبية حول رقبة مودي أمام عدسات الصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الشيخ محمد بن زايد لمودي أثناء التقاط صور لهما: “أنت تستحق ذلك”.

من جانبه نشر رئيس وزراء الهند صور تكريمه من قبل ابن زايد على حسابه بتويتر وعلق:”أنا أشعر بالتواضع للحصول على “وسام زايد” قبل قليل، وهذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي.”

أنا أشعر بالتواضع للحصول على "وسام زايد" قبل قليل. وهذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي.



أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف. pic.twitter.com/k8QH6mpzXX — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

وتابع:”أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف.”

و تظاهر أمس الجمعة مئات الباكستانيين بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالخامس من أغسطس/آب الحالي إلغاءَ الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وذكرت تقارير بعض وسائل الإعلام الهندية أمس -نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم- أن “إرهابيين” حاولوا دخول البلاد من أفغانستان، ورد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تويتر بالقول إن مثل تلك المزاعم تهدف إلى “صرف الانتباه” عما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان بكشمير.

ويرى مراقبون أن الخطوات التي اتخذتها الهند في كشمير من شأنها السماح للهنود من مناطق هندية بالتملك في كشمير، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية هناك لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.