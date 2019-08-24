“شاهد” إسرائيل تُغير على أهداف في سوريا “لإحباط عملية” خطط لها الحرس الثوري وتنشر القبة الحديدية تحسباً لرد

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية “خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني” وحلفاؤه ضد إسرائيل، فيما أعلن الجيش السوري صد الهجوم وإسقاط معظم “الصواريخ المعادية”.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية”.

وأضاف أدرعي أن مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة “على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق” لإحباط الهجوم.

وتابع: “لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية”.

وبين أن الحديث يدور عن عملية خطط فيها “لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المسلحة ضد أهداف إسرائيلية”، مشددا على أن “إيران والنظام السوري يتحملان المسؤولية المياشرة عن هذه المحاولة”.

وأضاف بالقول: “يبقى جيش الدفاع في حالة جاهزية كبيرة لمواصلة الجهود الدفاعية والعمل وفق الحاجة ضد نوايا لتنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل ويحمل إيران والنظام السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها”.

من جهته، توعد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب الضربة الإسرائيلية، بأن إيران لن تتمتع بحصانة في أي مكان، وذكر أنه أعطى توجيهات بالاستعداد لكل السيناريوهات.

ونشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، وحدات من نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي على الحدود الشمالية، لفلسطين المحتلة تحسبا لأي رد محتمل على ضربته الأخيرة على سوريا.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، قائلة إنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها، أو تأتي ردا على “عمليات عدوانية” من قبل الجيش السوري.

فيديو نشرته وكالة “سانا” الرسمية السورية لما قالت إنه تصدي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي على محيط دمشق.