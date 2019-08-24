جمال ريان يدعو لإعادة “مكة” للأشراف الهاشميين وتعيين الملك عبدالله الثاني في هذا المنصب

رد الاعلامي الفلسطيني البارز، جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، على المتصهين السعودي عبد الحميد الغبين، الذي دعا في مقال كتبه عبر صحيفة “إسرائيل اليوم”، إلى شطب الأردن من الخارطة، وأن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.

وقال ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، “أدعو جديا لاعادة مكة للاشراف الهاشميين؟ “, مضيفاً :” يجب ان يكون الملك عبدالله الثاني شريف مكة، لان حق الهاشميين في حكم الحجاز لم ولن يسقط بالتقادم مهما طال الزمن “.

ردا على هذا السعودي المتصهين الداعي الى شطب #الاردن من الخارطة ، أدعو جديا لاعادة مكة للاشراف الهاشميين؟

وان يكون الملك عبدالله الثاني شريف مكة ، لان حق الهاشميين في حكم الحجاز لم ولن يسقط بالتقادم مهما طال الزمن #الخليج #السعودية https://t.co/e5cpmWugJo — جمال ريان (@jamalrayyan) August 23, 2019

وأثار مقال الكاتب المتصهين جدلاً واسعاً، مشيراً إلى أن وجهة نظر السعودية بالنسبة لحل المشكلة الفلسطينية تكمن في أن الأردن هي فلسطين وهي البديل والعائق هو الملك عبدالله، حسب قوله.

وذكر الكاتب السعودي المتصهين أن المسجد الاقصى في حالة مزرية وبحاجة لاموال السعودية لانعاشه وضمان حرية العبادة للجميع، لتتسائل “جراح”:”هل يقصد عبدة الهيكل؟”

وتسبب مقال عبدالحميد الغبين وتدخله بسيادة الأردن وتطاوله على ملكها موجة غضب واسعة بين الأردنيين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين على سيادة الأردن واستقلاله ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية.