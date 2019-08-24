تغريدة واحدة لـ”غادة عويس” قضّت مضاجع دول الحصار.. أمير سعودي استشاط غضباً وسبها وفي الإمارات طعنوا بعرضها

تسببت تغريدة للإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، في حالة من الجنون لدول الحصار ظهرت جلية في هجوم عنيف لشخصيات مقربة من النظام السعودي عليها وكذلك كتائب الذباب الإلكتروني بالإمارات التي سبتها وخاضت في عرضها.

وكانت التغريدة محل الذكر لـ”عويس” في صيغة تساؤل على سبيل السخرية بجلب اليهود إلى خيبر في السعودية بدلاً من الاراضي الفلسطينية، ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه.

تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية .. وكان مقرا لليهود! الا ينبغي أن يعودوا الى هناك بدل فلسطين؟ pic.twitter.com/ufTzfGdgIW — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 22, 2019

هذه التغريدة أثارت جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الذي خرج يهاجم مذيعة الجزيرة ويسبها.

ودون في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ردا على غادة عويس ما نصه:”صفقة قرن غادة عويس : استبدال احتلال القدس والمسجد الأقصى ثالث مسجد تُشد إليه الرِّحال باحتلال المدينة المنورة وثاني الحرمين الشريفين .. سبحان القائل (( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر))”

صفقة قرن غادة عويس : استبدال احتلال القدس والمسجد الأقصى ثالث مسجد تُشد إليه الرِّحال باحتلال المدينة المنورة وثاني الحرمين الشريفين ..

سبحان القائل (( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر)) pic.twitter.com/EOz4B1eyqV — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) August 23, 2019

لتفحمه مذيعة “الجزيرة” برد جديد:” مجرد تساؤل على سبيل السخرية أوجعك لهذه الدرجة؟”

هههههههه مجرد تساؤل على سبيل السخرية أوجعك لهذه الدرجة؟ كان ذلك ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه! الحقّ حقّ والقضية الفلسطينية قضية عادلة ولن تغير اي صفقة ولا اي بروباغاندا ولا اي ترهيب هذه الحقيقة! https://t.co/9LXfmvenFm — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 23, 2019

وأوضحت:” كان ذلك ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه! الحقّ حقّ والقضية الفلسطينية قضية عادلة ولن تغير اي صفقة ولا اي بروباغاندا ولا اي ترهيب هذه الحقيقة!”

ونفس الحال كان في الإمارات حيث وجهت كتائب الذباب الإلكتروني التابعة لابن زايد كل طاقتها بالأمس، لمهاجمة غادة وعويس والتطاول عليها، حتى أن بعضهم خاض في عرضها كعادة عيال زايد بنسب تغريدات مزورة لها.

الاعتراف بالحق فضيله



فرفعت الأقلام و جفت الصحف بعد اعترفتي بانك تمارسين جهاد المناكحة با مجاهدة @ghadaoueiss#غادة_عويس_تتطاول_على_مدينة_الرسول pic.twitter.com/UNbFMtrqg9 — عبيدالشويهي⚖ 🇦🇪 (@O_Alshuweihi) August 24, 2019

مازال نظام الدوحه يوجه أدواته القذرة تجاه المملكة أي حقد هذا يحمله النظام وبأدوات رخيصه ذو تاريخ معروف عنهم بالارتزاق وحب المال . #غادة_عويس_تتطاول_على_مدينة_الرسول pic.twitter.com/JJy7URgjzu — ‏​‏​عدنان الزعابي (@AdnanAlzaabi) August 24, 2019

مرتزقة قطر هبوا للدفاع عن بني جلدتهم المرتزقة

ركزوا على شخصية غادة ولم يركزوا على سقطات غادة pic.twitter.com/K1rkzUqYhA — عبدالله الظاهري (@AbdullaAldhahri) August 24, 2019

وسبق أن أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء صحفي مطول أجراه معه الصحفي الأمريكي، جيفري غولدبيرغ، العام الماضي بحق الشعب اليهودي بـ”أرض خاصة بهم”.

وقال غولدبيرغ في اللقاء الذي نشرته صحيفة “the atlantic” الأمريكية، “تحدث معي ولي العهد السعودي عن إسرائيل، أخبرني أنه يعترف بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة قومية خاصة به إلى جانب دولة فلسطينية.. لم يعترف أي زعيم عربي بهذا الحق أبدا”.