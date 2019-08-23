غادة عويس تُحرج الوزير قرقاش بسؤالٍ عن الكاتب الإماراتي الذي توفي بعد انتقاده التطبيع مع اسرائيل

وجّهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، سؤالاً هاماً ومحرجاً لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن السبب الحقيقي للوفاة المفاجئة للكاتب الإماراتي المعروف حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة “الخليج” الإماراتية.

جاء ذلك في تغريدةٍ لـ”عويس” رداً على تغريدةٍ لـ”قرقاش” نعى فيها الكاتب “الصايغ” وتساءلت: ” رحمه الله انما ما سبب وفاته؟ الكل يتساءل خاصة انها اتت فورا بعد انتقاده التطبيع مع اسرائيل؟ هل هي صدفة ام رسالة؟؟”.

رحمه الله انما ما سبب وفاته؟ الكل يتساءل خاصة انها اتت فورا بعد انتقاده التطبيع مع اسرائيل؟ هل هي صدفة ام رسالة؟؟ https://t.co/uSDkPAALtG — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 23, 2019

وأثارت الوفاة المفاجئة للكاتب الإماراتي المعروف حبيب الصايغ، جدلا واسعا بين النشطاء خاصة أنه توفي بعد 4 أيام فقط من انتقاده حملات التطبيع الخليجية مع إسرائيل والتي تتزعمها الإمارات في مقال له.

وكان “الصايغ”، هاجم قبل 4 أيام فقط من وفاته في مقال له الدعوات التي تحث على زيارة إسرائيل من قبل أشخاص عرب، وفتح علاقات معها وتبرير ما تقوم به بحق الفلسطينيين، وطالب بمحاصرة الداعين لها ومقاطعتهم.

وتعد “الخليج” أقدم صحف الإمارات، وتصدر من الشارقة، ودأبت خلال العقود والسنوات الماضية على وصف إسرائيل بـ”العدو الصهيوني”.

وقال الصايغ في مقاله له بالصحيفة: إن الأصوات “ترتفع هنا وهناك، مهرولة إلى إسرائيل تريد نصرتها وزيارتها وتعلن عن خالص آيات المحبة والولاء، ومع الإقرار بأنها أصوات معدودة ومحدودة التأثير، إلا أنها تتسارع نمواً كما هو في الظاهر، ولعل من أسباب تصاعدها ونموها غض النظر عنها”.

وأضاف: “لا غفلة عن هذه الأصوات ولا سكوت، خصوصاً حين تحاول فئة ما الكلام باسم المجموع والوجدان الجمعي ولم يفوضها أحد، بل إن البعض ذهب إلى اتخاذ مواقف مخزية لا يضع فيها عاقل أو متزن نفسه”.