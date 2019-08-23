“اقتربت لحظة انتهاء المغامرة الصبيانية يا مزروعي”.. ردّ لافت من إعلامي عُماني على مزاعم البذيء الإماراتي عن صلالة

ردّ الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، على تغريدةٍ للمغرّد الإماراتي البذيء وسيء الصيت حمد المزروعي، روّج فيها لإشاعة عن مدينتي صلالة العُمانية واسطنبول التركية.

وادّعى “المزروعي” أنّ “اكثر المدن هذا الصيف اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول”.وفقَ ادعائه

وجاء في ردّ الإعلامي العُماني على “المزروعي”: “أيام معدودة ، وتنتهي فصول هذه المغامرة الصبيانية منكم جميعاً، الكل يعلم أن أوراقكم تبعثرت واقتربت اللحظة التي سترمى فيها أنت ومن رباك في كفنه في غياهب اللعنات، ولن يذكر التاريخ للأجيال القادمة سوى أنكم أسوء خلق الله أخلاقا”.

أيام معدودة ، وتنتهي فصول هذه المغامرة الصبيانية منكم جميعاً، الكل يعلم أن أوراقكم تبعثرت واقتربت اللحظة التي سترمى فيها أنت ومن رباك في كفنه في غياهب اللعنات، ولن يذكر التاريخ للأجيال القادمة سوى أنكم أسوء خلق الله أخلاقا . — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 21, 2019

وتأتي تغريدة القذر الإماراتي في سياق حملة يقودها لضرب موسم السياحة في سلطنة عمان.

ودأب “المزروعي” منذ بداية الموسم السياحي في السلطنة على نشر اشاعات مغرضة تهدف لثني الإماراتيين تحديداً والخليجيين عموماً عن زيارة السلطنة.

وكان “المزروعي” نشر قبل يومين تغريدةً ادّعى فيها زعم فيها أن سكان صلالة اطلقوا النار على 3 مناطيد في الجو بسلاح؛ لأنها مرت من فوق بيوتهم، وبعدما نزلت المناطيد هاجم السكان السياح الذين كانوا على متن المناطيد بسكاكين وجميعهم أمريكيون، مدعياً اصابة أحدهم بجروح خطيرة، وأنّ السفارة الامريكية في السلطنة تُحقق.

لكنّ الرّد الملجم، والذي يُكذّب تلك المزاعم، جاء على لسان ابتسام الجشيمة نائبة مدير فعالية ”كرنفال المناطيد“ في محافظة صلالة، والتي أكدت عدم صحة الشائعات بشأن إسقاط مناطيد بإطلاق النار عليهما كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن ”المناطيد نزلت بأمان، وبعدها حصل اشتباك بين طاقمها وبعض الناس، وحاليًا الموضوع متابع لدى الجهات الأمنية“، مؤكدة أن ”الفعالية لا تزال قائمة والأمور في أحسن حال“.

ونفت ابتسام الجشيمة أن يكون الشخص المتداولة صورته والدماء قد لطخت ملابسه أمريكي الجنسية، وردت معلقة: ”غير صحيح“.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر -كما يرى متابعون- إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.