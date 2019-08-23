إحصائية عُمانية تنسف دعوات القذر “المزروعي” للإماراتيين لضرب موسم السياحة في صلالة

رغم كلّ المحاولات البائسة للمغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، لثني الإماراتيين خاصةً والخليجيين عامةً عن زيارة سلطنة عمان، والإستمتاع بموسمها السياحي المتميّز، أظهرت إحصائية عُمانية أن السياح الإماراتيين تصدّروا قائمة الدول الأكثر زيارةً لصلالة بحوالي 54770 سائح.

وحلّ في المرتبة الثانية، السعودية بواقع 42563 سائحاً، ثمّ البحرين بـ 8892 سائحاً، تليها قطر بـِ 7478 سائحاً، وأخيراً الكويت بـ 5491 سائحاً.

‏

أما من دول أوروبا فقد وصل حوالي 3653 سائح، بينما وصل من دول آسيا 54512 سائحاً.

جديرٌ بالذّكر أنّ “المزروعي” قاد حملة لضرب موسم السياحة في سلطنة عمان.

ودأب “المزروعي” منذ بداية الموسم السياحي في السلطنة على نشر اشاعات مغرضة تهدف لثني الإماراتيين تحديداً والخليجيين عموماً عن زيارة السلطنة.

ورصدت “وطن” دعوات للمغرد الإماراتي البذيء، وجهها للإماراتيين والخليجيين الى عدم زيارة صلالة بدعوى أنّه لا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية .وفق ادعائه



وكان “المزروعي” نشر قبل يومين تغريدةً ادّعى فيها أن سكان صلالة اطلقوا النار على 3 مناطيد في الجو بسلاح؛ لأنها مرّت من فوق منازلهم، وبعدما نزلت المناطيد هاجم السكانُ السياحَ الذين كانوا على متن المناطيد بسكاكين وجميعهم أمريكيون، مدعياً اصابة أحدهم بجروح خطيرة، وأنّ السفارة الامريكية في السلطنة تُحقق.

لكنّ الرّد الملجم، والذي يُكذّب تلك المزاعم، جاء على لسان ابتسام الجشيمة نائبة مدير فعالية ”كرنفال المناطيد“ في محافظة صلالة، والتي أكدت عدم صحة الشائعات بشأن إسقاط مناطيد بإطلاق النار عليهما كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن ”المناطيد نزلت بأمان، وبعدها حصل اشتباك بين طاقمها وبعض الناس، وحاليًا الموضوع متابع لدى الجهات الأمنية“، مؤكدة أن ”الفعالية لا تزال قائمة والأمور في أحسن حال“.

ونفت ابتسام الجشيمة أن يكون الشخص المتداولة صورته والدماء قد لطخت ملابسه أمريكي الجنسية، وردت معلقة: ”غير صحيح“.