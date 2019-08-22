كاتب سعودي ليس لديه أخلاق يصف الشعب اليمني بـ”المتخلف” ويطالبه بنصب تماثيل لـ”ابن سلمان” في الميادين وعبادتها!

على ما يبدو، بات التطبيع والتطبيل مهنة يتقنها الكثير من كتاب ومحللين السعودية العظمى، حتى بتنا نشاهد أمثال الكاتب السعودي عبدالحميد الغبين وهو على شاشات التلفاز يتطاول على الشعوب العربية المدافعة عن كرامتها ويصفها بالمتخلفة كما قال عن الشعب اليمني.

وفي مقابلة على قناة إسرائيلية، وصف المطبع الاسرائيلي عبد الحميد الغبين، حسبما رصدت “وطن” من فيديو على “تويتر”، اليمنيين بالمتخلفين، الذين عاشوا على النهب والقتل طوال فترات حياتهم. كما زعم.

وأضاف الغبين الذي تباهى بالامس بإنضمامه إلى أسرة صحيفة “إسرائيل اليوم” كأحد كتابها وكأول عربي “منبطح” في تاريخ العرب..:” اليمن يخوض حروب منذ 40 سنة، وعلي عبدالله صالح لم يستطيع أن يوحدهم”، متابعاً في محاولته تبرئة الإمارات من تهمة قيادة المليشيات الانفصالية بعدن قائلاً :” المليشيات موجودة منذ زمن بعيد”.

وواصل هذيانه قائلاً :” الشعب اليمني يتكون من مجموعات قبلية وعصابات، تعيش على النهب والتخلف”، داعياً إلى ترك الشعب اليمني إلى “مصيره”، زاعماً أن الامارات والسعودية ليست لديهم أي أطماع في اليمن، لان لدينا شواطئ تمدد آلاف الكيلومترات ولدينا القوات الكافية التي تحمي أراضينا”.

المطبع السعودي عبدالحميد الغبن يتطاول على الشعب اليمني ويصفه بانه شعب متخلف وان الشعب اليمني عايش على النهب والقتل وعلى اليمنيين ان يضعوا تماثيل لحكام المملكة في الميادين 👇

هذه هي أخلاق المطبعين pic.twitter.com/Uc1r9aC3gf — ابو منشار (@abukarsh2018) August 21, 2019

وزاد قائلاً:” المفترض على الشعب اليمني، أن يضع تماثيل لحكام السعودية في الميادين العامة وتقبيلها يومياً، لما قدمناه إلى الشعب اليمني المتخلف”.