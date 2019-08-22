سقوط “23” فتاة ليل في مسقط.. هكذا كُشفت الشبكة وجرى اعتقال كافة أعضائها

نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم الخميس، عملية ضبط لعدد ٢٣ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العام.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها اليوم بموقع “تويتر” إنه جاري استكمال باقي الإجراءات القانونية معهن .

وكان شرطة عُمان السلطانية أعلنت مطلع الشهر الجاري عن ضبط شبكة دعارة جديدة في مسقط، ضمن جهودها للقضاء على هذه الأوكار الخبيثة.

وذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.

وقامت شرطة عُمان، برصد عدة مناطق لبعض الوقت، بعد شكاوى من السكان المحليين بشأن نساء يبعن الجنس في الشوارع هناك.

واقترب الضباط السرّيون من الفتيات، وعندما عرضن عليهن خدماتهن، قاموا باعتقالهن.

وداهم المحققون، بالتعاون مع شرطة المهام الخاصة، عدة مواقع في مسقط حيث تم القبض عليهن.

يشار إلى أنه في شهر رمضان أيضا تم القبض على أكبر شبكة دعارة في مسقط وكلهم من العمالة الوافدة الأسيوية.

وألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على متهم من جنسية آسيوية بتهمة النشل و أيضا ضبطت 20 امرأة بينهم رجل (جنس ثالث) بتهمة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.