السيسي أغلق جميع الأبواب في وجه الإخوان.. المتحدث باسم الجماعة يكشف “المستور” بعد سؤال محرج من مذيع الجزيرة

ذكر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي، تفاصيل خطيرة لأول مرة عن قنوات الاتصال مع النظام ومحاولة بحث ملف المعتقلين ونتائج هذه الاتصالات منذ انقلاب السيسي وحتى الآن.

وقال “فهمي” في مداخلة مع الإعلامي أحمد طه على شاشة الجزيرة مباشر والذي وجه له سؤالا محرجا وصريحا في هذا الشأن تهرب منه أكثر من مرة إلا أن المذيع أصر فأجابه: “حاولنا التواصل لحل الأزمة، ولكن السيسي ـأغلق كل الأبواب.”

جاء هذا عقب سؤال مباشر من الإعلامي ” أحمد طه”، عن طبيعة السبل التي اتخذتها الجماعة باعتبارها جماعة كبيرة ولها طرقها في التواصل مع الأنظمة عن حقيقة ما قدمتها لأجل إنهاء الأزمة الراهنة مع النظام.

وأوضح طلعت في حديثه أن السيسي يريد الشعب المصري كما الإخوان بنسيان كل ما حدث في السنوات الماضية.

وأكد طلعت أن الإخوان المسلمين حاولوا تكرارا ومرا التواصل مع النظام، ولكن الرئيس السيسي أوصد كل الأبواب، بحسب قوله.

يأتي هذا عقب ردود فعل واسعة بسبب ما تم نشره من قبل مئات الشباب من جماعة الإخوان عبر رسالة مؤثرة من داخل السجون، مطالبين قيادات الجماعة بالداخل والخارج بضرورة حل الأزمة لإنقاذ معاناتهم داخل السجون.

وقد شكك الكثير من الإخوان في رسالة الشباب التي تم تداولها منهم القيادي الإخواني وجدي غنيم، والتي وصفها بأنها رسالة أمنية بامتياز.

وأضاف أيضا من خلال مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة أننا نعلم أنكم في السجون، منوها أن السجن هو سجن وضيق، وليس فندقا أو مكان للنزهة، مستنكرا ما جاء في البيان بأن الشباب يصفون أزماتهم ومعاناتهم داخل السجون.

وشدد غنيم في حديثه الذي وجهه للشباب بأن هذا البيان ليس منا ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء إطلاقا.

وشبه غنيم الحالة التي وصل إليها الإخوان بأنهم مثل من ركب في سفينة وأبحرت به فلو فكر في القفز منها والرجوع إلى الوراء فسوف يموت غريقا.