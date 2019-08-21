“نكتة” الموسم أطلقها منصور الخميس: لا أصدق أن “خلفان وعبدالخالق” يغردان لدعم الانفصال بتوجيه حكومة الإمارات

تعرض الكاتب السعودي منصور الخميس لحملة سخرية واسعة من قبل النشطاء على تويتر، بعد قوله إنه لا يصدق أن نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان وعبدالخالق عبدالله مستشار ابن زايد، يغردان لدعم انفصال جنوب اليمن بتوجيهات من الحكومة الإماراتية.

ودون “الخميس” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”انا لا أصدق من يتهم الإمارات بدعم الانفصال في جنوب اليمن، ولا أصدق من يقول أن الإمارات تدعم عيدروس و بن بريك وتزودهم بالاسلحة والاموال”

انا لا أصدق من يتهم الإمارات بدعم الانفصال في جنوب اليمن

ولا أصدق من يقول أن الإمارات تدعم عيدروس و بن بريك وتزودهم بالاسلحة والاموال

ولا أصدق من يقول أن ضاحي خلفان وعبدالخالق عبدالله يغردون لدعم الانفصال بتوجيه الحكومة الإماراتية.



أنتوا مصدقين بكيفكم 🇸🇦❤️🇸🇩 — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 21, 2019

وتابع:”ولا أصدق من يقول أن ضاحي خلفان وعبدالخالق عبدالله يغردون لدعم الانفصال بتوجيه الحكومة الإماراتية.”

وتأتي هذه التغريدة تزامنا مع هجوم الحكومة الشرعية باليمن نفسها على الإمارات واتهامها بتمويل ميليشيات هاني بن بريك بالمال والسلاح والتخطيط لانقلاب عدن.

وما يضع الكاتب السعودي في موقف محرج أيضا هو كلمة مندوب اليمن بمجلس الأمن عبد الله السعدي، الذي فضح الإمارات وقال إن حكومة بلاده تحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه، المسؤولية عما وصفه بالتمرد المسلح في عدن.

وطالب السعدي دولة الإمارات بإيقاف دعم وتسليح ما وصفها بالمليشيات المتمردة، وحمّل أبو ظبي المسؤولية كاملة عن انقلاب عدن.

وأحرجه ناشط يمني برده:”والذي بيحصل في الواقع وأمام اعيننا في عدن وابين واليوم في شبوة”

والذي بيحصل في الواقع وأمام اعيننا في عدن وابين واليوم في شبوة… — Tawfek (@Tawfek79582748) August 21, 2019

وهاجمت اليمنية “أمل الصبيحي” الكاتب السعودي بقولها:”وأنا غير مصدقة كل هذه الدناءة والخساسة، شهريا وألوية الأحزمة الأمنية التابع لعيدروس تستلم الرواتب الشهرية وفي الوقت المحدد بينما ألوية الحماية بلا رواتب.

وأنا غير مصدقة كل هذه الدناءة والخساسة ..

شهريا وألوية الأحزمة الأمنية التابع لعيدروس تستلم الرواتب الشهرية وفي الوقت المحدد بينما ألوية الحماية بلا رواتب.



وكل عربات عدن وأبين وكل الأسلحة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من التحالف العربي لدعم الشرعية — أمل الصبيحي #عدن (@LaG6HWG1jgfu0p0) August 21, 2019

وتابعت:”وكل عربات عدن وأبين وكل الأسلحة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من التحالف العربي لدعم الشرعية”

وأفحمه ثالث بالقول:”وبعدين كل الدبابات والمدرعات والأطقم والااسلحه الي مع الانتقالي من وين مصنع يافع ولا مصنع عدن لاندري ان كان هناك مصنع في عدن واذ حولت تقول قطر او ايران كيف يجيهم والمواني تحت إشراف الاامارات”

وبعدين كل الدبابات والمدرعات والأطقم والااسلحه الي مع الانتقالي من وين مصنع يافع ولا مصنع عدن لاندري ان كان هناك مصنع في عدن واذ حولت تقول قطر او ايران كيف يجيهم والمواني تحت إشراف الاامارات — اللهم اصلح شان اليمن 🔴⚫️⚪️) (@4l8fHrNGdXtAhQy) August 21, 2019

وحمّلت الحكومة اليمنية في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب عدن الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، وطالبتها بوقف جميع أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

وأضافت أن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي أخيرا في عدن وانتهى بالإطاحة بالسلطة الشرعية فيها.