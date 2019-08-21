فيديو أشعل المواقع لفتاة سعودية منقّبة مع موظف داخل أحد المحال التجارية!

أشعل مقطع فيديو، لفتاة سعودية منتقبة مع موظف بأحد المحلات التجارية، موجة غضب، بسبب ما قامت به مع ذلك الموظف.

وتظهر الفتاة -لم يعرف إن كانت زبونة أو موظفة بالمحل- وهي تلعب مع الموظف “ريست” وتحاول التغلب عليه، فيما يضحك الأخير لعدم قدرتها على هزيمته.

وعبر مغرّدون عن غضبهم من تصرّف الفتاة، وطالبوا باعادة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابل إعطاء كامل الصلاحيات والحرية المطلقة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لتحويل المملكة من بلدٍ ملتزمٍ دينياً إلى بلدٍ علمانيّ.

دامهم يشتغلون في مكان واحد توقعوا أي شيء . — د. مروة العرجاني (@AL3rjam) August 21, 2019

الحشمه والستر للاسف صايره مفهومه غلط وصايره بس لبس مو ادب مو احترام مو خلق مو إحتشام عن اللغط والغلط في انحدار والله المستعان الله لايمتحنا😑 — ᎪbduᏞᏞah'⁵⁸|💙 (@ejb5_) August 20, 2019

عادي .. مدام سامحين للفتيات بالعمل مع الاجانب بالمحلات !! ايش تنتظرون ؟! — منال الجهني . (@zZ_2044) August 20, 2019