منقبة - صورة تعبيرية
منقبة - صورة تعبيرية
Videoفيديو

فيديو أشعل المواقع لفتاة سعودية منقّبة مع موظف داخل أحد المحال التجارية!

كتب وطن
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أشعل مقطع فيديو، لفتاة سعودية مع موظف بأحد المحلات التجارية، موجة غضب، بسبب ما قامت به مع ذلك الموظف.

وتظهر الفتاة -لم يعرف إن كانت زبونة أو موظفة بالمحل- وهي تلعب مع الموظف “” وتحاول التغلب عليه، فيما يضحك الأخير لعدم قدرتها على هزيمته.

وعبر مغرّدون عن غضبهم من تصرّف الفتاة، وطالبوا باعادة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد محمد بن سلمان، في مقابل إعطاء كامل الصلاحيات والحرية المطلقة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لتحويل المملكة من بلدٍ ملتزمٍ دينياً إلى بلدٍ علمانيّ.

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