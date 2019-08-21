المطبع السعودي “الساقط” محمد سعود رحب به.. “شاهد” صحفي إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويوجه رسالة إلى الرياض

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، فيديو أظهر صحفي إسرائيلي وهو يرفع علم المملكة العربية السعودية في تل أبيب.

وحسب الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”، ونشرته صفحة إسرائيل بالعربية، فقد ظهر الصحفي الاسرائيلي رافعاً للعلم السعودي قائلاً: “أصلي من أجل السلام مع المملكة العربية السعودية”.

وتمنى الصحفي الاسرائيلي أن يتوجه إلى السعودية للزيارة وبالمقابل أن يأتي السعوديون لزيارة إسرائيل.

وختم: “لولا الأحلام لما تحققت الأماني”.

إسرائيلي يرفع العلم السعودي قائلا

أصلي من أجل السلام مع #المملكة_العربية_السعودية متمنيا أن يتوجه إلى السعودية للزيارة وبالمقابل يأتي السعوديون لزيارة #إسرائيل.لولا الاحلام لما تحققت الأماني @yankihebrewpic.twitter.com/QrpLjOeOvz — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2019

ولم يتعلم المطبع السعودي محمد سعود، الذي لقنه أشبال فلسطين درساً قاسياً خلال زيارته الاخيرة التطبيعية إلى الأقصى، حيث علق قائلاً :” آمين يارب وانا اقول للاستاذ العزيز يانكي اهلا وسهلا بك الى المملكة العربية السعودية بلدك الثاني اسأل الله تعالى ان يحل السلام في العالم وان تقام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين”.

آمين يارب وانا اقول للاستاذ العزيز يانكي @yankihebrew اهلا وسهلا بك الى المملكة العربية السعودية بلدك الثاني اسأل الله تعالى ان يحل السلام في العالم وان تقام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين 🇸🇦❤️🇮🇱🕊🌹🙏🏼 https://t.co/oHuVmZQugA — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) August 21, 2019

ويذكر أن المقدسيين طردوا الشهر الماضي، المدون السعودي محمد سعود، من داخل باحات المسجد الأقصى خلال زيارة تطبيعية مع إسرائيل.

وأثارت الموقف البطولي لأشبال فلسطين في مدينة القدس المحتلة، غضب السعوديين الامر الذي دفع الاحتلال لاعتقال عدد من الفلسطينيين على خلفية الحادثة.