الكشف عن وجود مواطن عُماني مُختطف في سجون مأرب باليمن منذ أكثر من عام .. هذه التفاصيل المتوفرة عنه

كشف مواطن عُماني عن استمرار سجن مواطن عُماني في سجون مأرب اليمنية، منذ عام كامل، بعد تعرّضه للإختطاف هناك.

وقال المواطن “صادق آل عيسى” إنّ صديقه “علي عبدالمحسن الشيخ” من ولاية صحار بسلطنة عمان، ما زال قابعا خلف أسوار السجن في مأرب بعد أن تم إختطافه من مركبته عند نقطة تفتيش في اليمن واقتيد إلى مديرية الأمن بمأرب منذ قرابة عام كامل .

وأكد أن الرجل لا علاقة له بالحرب الدائرة في اليمن ولا بالتجاذبات أو الصراعات .

أخي وصديقي/ علي عبدالمحسن الشيخ من ولاية صحار بسلطنة عمان ..ما زال قابعا خلف أسوار السجن في مأرب بعد أن تم إختطافه من… Posted by ‎صادق ٱل عيسى‎ on Saturday, August 17, 2019

وناشد “آل عيسى” الشرفاء في اليمن التدخل لإطلاق سراح “الشيخ”؛ رأفة بأطفاله المنتظرين عودته بسلام .كما ذكر في تدوينة على “فيسبوك”

من جهته، وجّه الأكاديمي العماني البروفسور حيدر اللواتي نداء إلى شرفاء وأحرار يمن الأيمان التدخل لإطلاق سراح المواطن العُماني.

نداء الى شرفاء واحرار يمن الايمان

. pic.twitter.com/ZtI8r8U2LP — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) August 20, 2019

وطالب مغرّدون عُمانيون بتدخل وزارة الخارجية العمانية ومعرفة مصير المواطن “الشيخ” والعمل على إطلاق سراحه.