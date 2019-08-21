ابن زايد عزم على الانتقال للخطة “ب” ودعم انفصال الجنوب بكل قوته.. تغريدة لمستشار ابن زايد تفجر غضب اليمنيين

أثارت تغريدة لمستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أعاد فيها تأكيده على دعمه وتأييده لانفصال جنوب اليمن تزامنا مع انقلاب عدن المدعوم إماراتيا، غضب العديد من النشطاء اليمنيين الذين هاجموه بشدة.

ودون “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الشمال شمال والجنوب جنوب ومن الصعب ان يندمجان بعد اليوم.” ـ في إشارة منه لدعم الإمارات انفصال اليمن وتأييده ـ

الشمال شمال والجنوب جنوب ومن الصعب ان يندمجان بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 21, 2019

وتتزامن تغريدة مستشار ابن زايد مع اتهام حكومة اليمن الشرعية الصريح للإمارات بدعم انقلاب عدن، وتمويل ميليشيات هاني بن بريك بالمال والسلاح.

ويبدو بحسب محللين أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد أدرك مؤخرا، أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه باليمن بسبب دعم الإيران الكبير للحوثي ويئس من تنفيذ مخطط الاحتلال الإماراتي، فانتقل للخطة “ب” وهي ضرب اليمنيين ببعضهم البعض عبر دعم مخطط التقسيم واستغلال الصراع القبلي.

وقوبلت تغريدة الأكاديمي الإماراتي بهجوم عنيف من قبل متابعيه خاصة اليمنيين.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”و اليمن اليمن والامارات ستظل إمارات غير موحدة محتلة جزرها وتهرب لتعوض النقص في اليمن”

و اليمن اليمن و الامارات ستظل إمارات غير موحدة محتلة جزرها وتهرب لتعوض النقص في اليمن — محمد قاضي (@MohammedQadi4) August 21, 2019

بينما صفعه آخر برد ناري ذيله بـ”مواطن يمني”:”وأبو ظبي أبوظبي.. وعمان عمان، ومن يفكر في تفكيك اليمن سننتزع روحه من جسده”

وابو ظبي أبوظبي..وعمان عمان ..ومن يفكر في تفكيك اليمن سننتزع روحه من جسده،……والأفضل للإمارات الإبتعاد عن هذه الخطوة والإ فسنعيدكم لأصلكم عمان ، وستعود جيزان ونجران وعسير لليمن.

وعليكم التفكير بجدية في الأمر….مواطني يمني. — عبدالباسط الشرفي (@alshrffe) August 21, 2019

وتابع:”والأفضل للإمارات الابتعاد عن هذه الخطوة وإلا فسنعيدكم لأصلكم عمان، وستعود جيزان ونجران وعسير لليمن، وعليكم التفكير بجدية في الأمر.. مواطن يمني.”

وكتب ثالث:”بلدكم ست مشيخات لم يسبق لهن ان كن دولة وتم عمل توليفة منهن وسموها الحمارات العربية المتحدة مع ان دبي دبي وابو ظبي ابو ظبي وكل من المشيخات لها تسميتها يربطهن اتحاد فدرالي واهي قابل للانفراط في اي لحظة اما اليمن جنوبا وشمالا جغرافيا وتاريخيا فهي ذات اسس راسخه”

بلدكم ست مشيخات لم يسبق لهن ان كن دولة وتم عمل توليفة منهن وسموها الحمارات العربية المتحدة مع ان دبي دبي وابو ظبي ابو ظبي وكل من المشيخات لها تسميتها يربطهن اتحاد فدرالي واهي قابل للانفراط في اي لحظة اما اليمن جنوبا وشمالا جغرافيا وتاريخيا فهي ذات اسس راسخه — Mohamed.A.Amer (@Mohamed50254489) August 21, 2019

وطالب العديد من الإماراتيين بما فيهم عبدالخالق عبدالله حكومتهم بإعادة الجيش الإماراتي من اليمن بعد افتضاح مخطط عدن وفشل ابن زايد، وتحول الأمر لمطلب شعبي برز في وسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الإمارات تحت عنوان “#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن”.

وأكد ناشطون في ردودهم على وقوف محمد بن زايد وراء هذا الوسم، لاختلاق مبرر للانسحاب من اليمن وترك السعودية وحيدة لتقليل خسائر الإمارات الفادحة واتقاء هجمات الحوثي.

وجاءت تغريدة للداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف عبر هذا الوسم لتؤكد بما لا تدع مجالا لشك وقوف الدولة ورائه.